Batwoman 3: Bridget Regan si mostra nei Panni di Poison Ivy

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo aver visto Mary Hamilton (Nicole Kang) sviluppare i poteri di Poison Ivy, a seguito della ferita causata dal contatto con l’edera velenosa dell’ecoterrorista, i fan sono sempre più ansiosi di conoscere la versione originale dell’iconica villain dei fumetti di Batman.

Come annunciato tempo fa, a ricoprire il ruolo della scienziata Pamela Isley sarà Bridget Regan, conosciuta al pubblico per le sue apparizioni in Jane the Virgin e Agent Carter.

Ora, in vista del sempre più vicino ritorno dalla pausa autunnale della terza stagione di Batwoman, l’attrice ha voluto condividere con i suoi followers di Twitter una piccola anticipazione sul suo personaggio, pubblicando uno scatto che la ritrae nelle sue vesti.

Stando alla descrizione che è stata rilasciata in merito al personaggio, Pamela Isley era un ex studente di botanica della Gotham University, appassionata e brillante, con idee indirizzate a migliorare il mondo.

I suoi piani sono tuttavia cambiati quando è stata infettata da varie tossine vegetali che l'hanno trasformata nella famigerata Poison Ivy.

Con dei formidabili poteri a scorrerle nelle vene, la scienziata tentò di fare ciò che riteneva giusto, utilizzando spesso metodi alquanto pericolosi.

“Sono davvero entusiasta della trama di Poison Ivy” – ha rivelato la creatrice dello show Caroline Dries – “C'è un significativo dettaglio che non abbiamo rivelato alla stampa e che sarà davvero divertente da mostrare al pubblico. Sarà la giusta combinazione fra la fedeltà al canone del personaggio e il nostro tocco personale. È un arco narrativo importante della stagione”.

La terza stagione di Batwoman tornerà in America il prossimo 12 gennaio.

Fonte: Comic Book