Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo le anticipazioni nei momenti conclusivi del finale della seconda stagione, Batwoman ha ufficialmente trovato la sua Poison Ivy. Lo scorso lunedì è stato annunciato che Bridget Regan interpreterà Pamela Isley/Poison Ivy, personaggio che sarà ricorrente nella terza stagione dello show. Non sarà la prima esperienza per la Regan in una serie TV tratta da un fumetto: l’attrice ha già interpretato Whitney Frost/Madam Masque in Agent Carter, oltre ai suoi ruoli in Jane the Virgin, Paradise Lost e The Last Ship. Bridget Regan si unirà a Victoria Cartagena (nei panni di Renee Montoya), Nick Creegan (Marquis Jet) e Robin Givens (Jada Jet), nuovi membri del cast per la terza stagione di Batwoman.

Poison Ivy è un’ex studentessa di botanica della Gotham University, descritta come una scienziata appassionata e brillante, che vuole rendere il mondo un posto migliore. Ma i suoi piani cambieranno quando un suo collega farà esperimenti su di lei, iniettandole diverse tossine estratte da piante, che la renderanno Poison Ivy, la famigerata villain di Batman. Pamela inizierà ad usare i suoi poteri per fare ciò che ritiene giusto, nonostante Batman e le persone a lei care non saranno d’accordo con i suoi metodi pericolosi. Batwoman ed il Bat Team dovranno prepararsi per il ritorno di Poison Ivy, accecata dalla sete di vendetta.

Ivy è stata menzionata nella seconda stagione di Batwoman, con un importante riferimento nel finale, quando diversi strumenti ed armi dei nemici di Batman sono stati rilasciati nella natura; tra questi, le piante rampicanti di Ivy, che cominciano a crescere sulla riva.

La star della serie Javicia Leslie, poco dopo il finale della seconda stagione, ha dichiarato:

“È stato epico, moltissimi tra gli epici nemici di Batman, abbiamo tutte le loro armi che sono state rilasciate nel fiume, e le persone le troveranno, e scopriremo gli effetti che queste armi avranno sui normali cittadini di Gotham, e poi diventeranno supercattivi, e sarà davvero divertente. Non vedo l’ora! Non sto nella pelle, perché stiamo per iniziare le riprese della terza stagione, e non vedo l’ora di leggere il copione e vedere cosa accadrà”.

Ivy è un personaggio molto significativo ed amato nei fumetti, e il suo arrivo nell’universo di Batwoman ha sicuramente sorpreso i fans, dal momento che la sua ultima apparizione in uno show live-action risale a diversi anni fa, nella serie Gotham.

La terza stagione di Batwoman sarà trasmessa su The CW a partire dal 13 ottobre.

Fonte: Comic Book