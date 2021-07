Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Fervono i lavori intorno alla terza stagione di Batwoman e il cast si arricchisce sempre più di volti nuovi: dopo aver infatti svelato i nomi di Robin Givens e Victoria Cartagena per vestire i panni di Jada Jet e Reene Montoya, la produzione ha trovato la sua terza new entry.

Si tratta di Nick Creegan, conosciuto al pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione in Law & Order: Organized Crime, recente spin-off del famosissimo e longevo criminal drama, in cui dà il volto a Richard Wheatley Jr.

L’attore è stato scritturato per il ruolo di Marquis Jet, un affascinante playboy cresciuto nello sfarzo più totale, che vive la vita in maniera spericolata e la sua incoscienza lo porta spesso a scontrarsi con la madre Jada, la quale è estremamente protettiva nei suoi riguardi.

Il facoltoso giovane vede in Ryan (Javicia Leslie di God Friended Me) uno spirito affine, in quanto desideroso come lei di lasciare un segno nella città di Gotham.

Mentre in Italia si attende ancora di poter vedere la seconda stagione dello show, vi ricordiamo che i nuovi episodi di Batwoman debutteranno in America sulla rete televisiva The CW il prossimo 13 ottobre.

Fonte: Comic Book