Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Manca un mese dal debutto della decima stagione di American Horror Story - intitolata Double Feature - e i dettagli del nuovo capitolo sono ancora pochi. Le uniche anticipazioni che sono state rivelate riguardano il titolo del primo episodio e che la trama si svilupperà su un doppio piano scenico.

Nel cast troveremo alcuni volti già conosciuti e altri nuovi, che faranno parte della storia: torneranno i veterani Sarah Paulson e Evan Peters (che per dedicarsi ad altri progetti avevano scelto di non apparire nel ciclo di episodi precedente), Denis O'Hare, Kathy Bates e Lily Rabe, così come Finn Wittrock, Adina Porter e le più recenti Leslie Grossman, Billie Lourd e Angelica Ross. Grande assente sarà l'amatissima Jessica Lange, vista per l'ultima volta in Apocalypse dove è apparsa per un cameo. Mentre vedremo per la prima volta Neal McDonough e Macaulay Culkin, le new entry dello show.

Altro volto conosciuto è l’attore americano John Carroll Lynch che, durante un'intervista, rassicura i fan dicendo loro che non rimarranno delusi dal nuovo capitolo:

"Non posso dire nulla a riguardo, ma posso assicurare i fan che sono in attesa che non rimarranno delusi. Adoro questo show".

A differenza delle precedenti stagioni della serie antologica American Horror Story, che hanno avuto trame episodiche, Double Feature avrà due storie principali suddivise in dieci episodi. Il co-creatore della serie TV Ryan Murphy aveva precedentemente rivelato che le due storie si svolgeranno una sulla sabbia e una nel mare, con due cast completamente separati.

American Horror Story: Double Feature debutterà su FX il 25 agosto, dopo che la serie TV spin-off American Horror Stories si concluderà su Hulu.

