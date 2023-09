Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 30 agosto 2023

Proprio come le stagioni precedenti di American Horror Story, anche il prossimo capitolo ha abbracciato uno spirito figurativo e spaventoso nei suoi materiali di marketing: nel nuovo poster e nel teaser è stato infatti evidenziato il motivo del ragno, portando il pubblico a chiedersi quale potrebbe essere il significato degli aracnidi rispetto ai temi esplorati nella nuova stagione.

Il poster vede un ragno penzolare da una ragnatela che esce dalla bocca di Emma Roberts e si libra sul viso di Kim Kardashian, mentre un poster precedente vedeva Roberts accarezzare un ragno sul suo addome.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

La nuova stagione della serie TV è basata sul romanzo Delicate Condition dell'autrice Danielle Valentine. La scrittrice in precedenza aveva anticipato come avesse tratto ispirazione per la storia sia da Rosemary's Baby che da Alien:

"Alien è davvero un film sulla gravidanza, ma è stato scritto da un uomo che non capisce che è di questo che sta scrivendo. È quello che succede quando un ragazzo pensa: 'Qual è la cosa più spaventosa che mi viene in mente?'. Ed è questa idea, 'e se fai crescere questa creatura dentro di te e usa le tue risorse per diventare più grande e tu non puoi controllarla?. Ha una mente propria, e poi un giorno esplode in questo pasticcio raccapricciante e sanguinoso. Quando l'ho visto per la prima volta da bambina non mi era venuto in mente che questo fosse fondamentalmente ciò che è la gravidanza, ma al sesto mese di gravidanza, ho pensato: 'Oh, wow! È solo una storia di gravidanza senza la gravidanza'".

American Horror Story: Delicate debutterà il 20 settembre.

Fonte: Comic Book