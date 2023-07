Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 21 luglio 2023

A maggio di quest'anno sono partite le riprese a New York della 12ª stagione di American Horror Story e, salvo ritardi dovuti agli scioperi in corso a Hollywood, dovrebbe essere rilasciata entro l'autunno.

Nelle scorse ore FX ha rilasciato il primo teaser trailer di Delicate - questo il sottotitolo - che vede il ritorno di Emma Roberts e due nuovi attesi volti, quelli di Cara Delavigne e Kim Kardashian. Nel video si vede Kardashian al centro di alcune ipnotiche ed enigmatiche sequenze ispirate all'idea di maternità.

Tornano anche i guanti in latex e le congreghe di donne che ruotano intorno alla culla come in una sorta di processione esoterica. Non sarebbe la prima volta che la serie TV mette al centro connessioni mistiche e rimandi alla Congrega di New Orleans.

La storia attinge al romanzo di Danielle Valentine, Delicate Condition, in uscita ad agosto negli Stati Uniti. Come una versione aggiornata di Rosemary's Baby, la protagonista è una donna convinta che una presenza oscura voglia porre fine alla sua gravidanza.

Nel cast sono presenti anche Annabelle Dexter-Jones (Succession), MJ Rodriguez (Pose), Billie Lourd, Julie White (Mrs. America), Debra Monk (The Gilded Age) e Zachary Quinto (NOS4A2)

La sceneggiatura sarà firmata da Halley Feiffer (Mozart in the Jungle).

Il 12° capitolo di American Horror Story sarà disponibile in Italia su Disney+.

Fonte: Comic Book