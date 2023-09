Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 29 agosto 2023

La carriera cinematografica di Margot Robbie vanta la partecipazione in alcuni franchise di rilievo e l'interpretazione di personaggi iconici come Harley Quinn e Barbie, e una recente intervista ha rivelato che l'attrice avrebbe potuto figurare anche nel cast di American Horror Story.

Durante un'apparizione a In the Envelope: The Actor's Podcast di Backstage, il direttore del casting Eric Dawson ha condiviso che Robbie aveva sostenuto un provino per un ruolo in American Horror Story: Asylum. Tale audizione si è svolta poco prima che l'attrice ottenesse il ruolo da protagonista in The Wolf of Wall Street del 2013.

Al momento, non è specificato per quale personaggio Robbie avesse fatto il provino.

"Margot possiede un innato carisma", ha commentato Dawson. "Oggi, la sfida per i direttori di casting è che non sempre sono fisicamente presenti durante le audizioni degli attori. Margot è tra le mie audizioni preferite di sempre, effettuata proprio prima della sua grande affermazione nel mondo del cinema. Era, ed è, una vera star. È stata sorprendente, irradiava un magnetismo incredibile non appena metteva piede nella stanza. Anche se non ha ottenuto quel ruolo, da direttore del casting pensi: 'Questa è una star. Cosa possiamo fare per lei?'. Tuttavia, in un batter d'occhio, era già oltre le nostre possibilità di ingaggio. Ma è proprio questo l'aspetto affascinante del mondo del casting: osservare gli attori il cui successo è alle porte".

Fonte: Comic Book