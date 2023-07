Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Nonostante lo sciopero degli sceneggiatori, che ha causato ritardi in molte serie televisive, non sembra esserci alcun ostacolo per la 12ª stagione di American Horror Story. Secondo quanto riferito, la popolare serie antologica continua la produzione e sembra essere pronta per un rilascio entro la fine dell'anno.

La nuova stagione - intitolata American Horror Story: Delicate - prosegue la produzione tra New York e New Jersey, così come altre due produzioni di Ryan Murphy, la terza stagione di American Horror Stories e American Sports Story.

Il prossimo capitolo della serie TV rappresenta una deviazione rispetto ai precedenti, poiché si baserà su un materiale specifico di partenza. A quanto pare la stagione è ispirata al prossimo romanzo di Danielle Valentine, Delicate Condition, che verrà pubblicato l'1 agosto. Il romanzo è descritto come "un thriller avvincente riguardante una donna che sospetta che una figura oscura stia intraprendendo ogni tentativo per impedire il suo stato di gravidanza, mentre gli uomini della sua vita rifiutano di credere a ogni parola che dice".

Ad aprile è stato annunciato che il cast della stagione includerà Kim Kardashian, insieme a Emma Roberts, Cara Delevingne, Michaela Jae Rodriguez e Matt Czuchry, con Halley Feiffer come showrunner.

Fonte: Comic Book