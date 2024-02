American Horror Story: Delicate - la Data di Uscita della Parte 2

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 23 ore fa

Nelle scorse ore FX ha annunciato la data di uscita dell'attesissima seconda parte di American Horror Story: Delicate che, a seguito dei ritardi nella produzione dovuti agli scioperi di attori e scrittori del 2023, sarà presentata in anteprima il 3 aprile. La rete ha inoltre comunicato che gli episodi mancanti sono 4, con l'ultimo che debutterà il 18 ottobre.

Questo capitolo è basato sul romanzo Delicate Condition dell'autrice Danielle Valentine. La scrittrice in precedenza aveva anticipato come avesse tratto ispirazione per la storia sia da Rosemary's Baby che da Alien:

"Alien è davvero un film sulla gravidanza, ma è stato scritto da un uomo che non capisce che è di questo che sta scrivendo. È quello che succede quando un ragazzo pensa: 'Qual è la cosa più spaventosa che mi viene in mente?'. Ed è questa idea, 'e se fai crescere questa creatura dentro di te e usa le tue risorse per diventare più grande e tu non puoi controllarla?. Ha una mente propria, e poi un giorno esplode in questo pasticcio raccapricciante e sanguinoso. Quando l'ho visto per la prima volta da bambina non mi era venuto in mente che questo fosse fondamentalmente ciò che è la gravidanza, ma al sesto mese di gravidanza, ho pensato: 'Oh, wow! È solo una storia di gravidanza senza la gravidanza'".

Mentre American Horror Story: Delicate - Parte 2 è dietro l'angolo, vi ricordiamo che la stagione 13 è già stata confermata.

Fonte: Comic Book