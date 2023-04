Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

La 12ª stagione di American Horror Story (intitolata American Horror Story - Delicate) vedrà la presenza di Cara Delevingne in un ruolo ancora non rivelato. Delevingne non sarà l'unico volto nuovo del prossimo capitolo: Kim Kardashian era stata infatti precedentemente confermata come protagonista, insieme al ritorno di Emma Roberts.

La produzione dell'inedito lotto di episodi dovrebbe iniziare quest'estate, consentendo potenzialmente una possibile data di uscita per questo autunno, perfettamente in tempo per Halloween.

Mentre la trama è attualmente tenuta nascosta, è stato confermato che, piuttosto che essere una narrazione del tutto originale, la prossima stagione sarà basata sull'imminente romanzo di Danielle Valentine, Delicate Condition, descritto come "un thriller avvincente su una donna che si convince che una figura sinistra stia facendo di tutto per assicurarsi che la sua gravidanza non avvenga mai".

