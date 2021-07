Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 25 giugno 2021

Non c'è un attimo di pace per Ryan Murphy, che è pronto a uscire con la nuova stagione di American Horror Story, intitolata Double Feature.

La serie è ormai giunta alla decima stagione ma, rispetto agli scorsi anni, non è chiaro cosa ci riserverà. Si sa solo che i nuovi episodi seguiranno due diverse storyline, e che un episodio si ambienterà vicino a della sabbia e un altro al mare. I fan speravano che con la rivelazione del titolo e l'uscita del poster ufficiale, sarebbero riusciti a capire qualcosa in più, ma non è così.

Questo è il nuovo poster appena pubblicato. Nell'immagine vediamo un alieno mentre bacia un'altra creatura dai denti affilati, e le loro lingue intrecciate attorno ad una pillola nera. Ovviamente, in questo clima di incertezza, le speculazioni si sprecano e le teorie più diverse impazzano: quelle più accreditate, interpretano la presenza dell'alieno con la possibilità che la stagione sia ambientata a Roswell, o nell'Area 51.

Nella nuova stagione, che debutterà il 25 agosto su FX, ritroveremo - tra gli altri - Denis O'Hare, Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Billie Lourd, Macaulay Culkin e Angelica Ross. Quest'ultima, di recente ha dichiarato di essere molto contenta di tornare sul set di American Horror Story, e ha definito il personaggio che interpreterà nella nuova stagione come "leggendario".

Fonte: Comic Book