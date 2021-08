Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Con il debutto ormai imminente, giungono nuove informazioni in merito alla terza stagione della serie antologica American Crime Story: dopo la pubblicazione del poster ufficiale, sono stati infatti rivelati i nomi dei nuovi interpreti che si uniranno al cast.

Nonostante la notizia non sia stata ancora confermata dai rappresentati della rete FX, dal creatore Ryan Murphy (Ratched) o dagli stessi attori, sembra che Mira Sorvino, Dan Bakkedahl, Joseph Mazzello, Blair Underwood, Kevin Pollak e Patrick Fischler appariranno nei nuovi episodi in ruoli ricorrenti.

Dopo aver trattato del caso dell’ex giocatore di football O.J. Simpson e dell’omicidio dello stilista Gianni Versace, il prossimo capitolo, intitolato “Impeachment”, si baserà sul libro “A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President” di Jeffrey Toobin, e tratterà dello scandalo sessuale Bill Clinton-Monica Lewinsky.

Sorvino, apparsa recentemente in Hollywood, dovrebbe interpretare Marcia Lewis, la madre della Lewinsky, mentre Bakkedahl (Space Force) vestirebbe i panni del procuratore indipendente Kenneth Starr.

Per quanto riguarda Mazzello e Underwood (Quantico) sarebbero stati scritturati per dare il volto rispettivamente a Paul Begala, consigliere dell’ex presidente, e al dirigente d'azienda e attivista per i diritti civili Vernon Jordan.

Infine Pollak (La Fantastica Signora Maisel) e Fischler (The Right Stuff) dovrebbero ricoprire i ruoli di Bernie Nussbaum, consigliere della Casa Bianca durante il mandato di Clinton, e Sidney Blumenthal, aiutante del presidente e confidente di lunga data di Hillary Clinton.

La terza stagione di American Crime Story debutterà in America il prossimo 7 settembre.

Fonte: Deadline