Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Il terzo capitolo della pluripremiata serie TV American Crime Story (intitolato Impeachment) sarà uno dei prodotti targati Ryan Murphy che uscirà su FX insieme al decimo capito di American Horror Story e allo spin-off American Horror Stories (già in onda dal 15 luglio).

Dopo i due capitoli precedenti incentrati su crimini violenti, quali il processo per omicidio a O.J. Simpson e l'assassinio dello stilista Gianni Versace, vincendo l'Emmy per la miglior serie limitata sia nel 2016 che nel 2018, Impeachment sarà incentrata sulla relazione tra il Presidente Bill Clinton e la stagista Monica Lewinsky.

Lo show prende spunto dai servizi giornalistici dell'epoca dello scandalo e dal libro di Jeffrey Toobin intitolato A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President.

Nel 2018 Murphy aveva messo da parte l’idea, non potendo coinvolgere la stessa Monica Lewinsky. Ad agosto 2019 la donna aveva siglato un accordo per diventare produttrice della serie TV, e così il progetto aveva ricevuto il via libera.

Ad interpretare Lewinsky sarà Beanie Feldstein, mentre Clive Owen (La Storia di Lisey) sarà Bill Clinton, Edie Falco (I Soprano) sarà Hillary Clinton. Linda Tripp, l’ex funzionaria del governo USA che nel 1998 espose al mondo la relazione scandalosa, consegnando al procuratore alcune audiocassette, sarà interpretata da Sarah Paulson (Ratched). Infine, Annaleigh Ashford sarà Paula Jones, Billy Eichner interpreterà Matt Drudge e Betty Gilpin sarà Ann Coulter.

Il regista americano e FX hanno rilasciato il poster ufficiale della serie TV Impeachment: American Crime Story che debutterà il 7 settembre anche su Hulu.

Fonte: Bleeding Cool