Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Il debutto di American Horror Stories è ormai alle porte, ma ciò non impedisce ai creatori e all'emittente di rilasciare un nuovo teaser nell'attesa. Come è già stato promesso, lo show sarà spaventoso e inquietante come la serie originale, ma il nuovo video smorza la tensione mostrando un momento divertente tra i protagonisti dei primi due episodi.

Nel breve teaser, il nuovo personaggio Rubber Woman e il classico di American Horror Story Rubber Man chiacchierano durante lo stop da una scena, con Rubber Woman che spiega che fa parte di American Horror Stories. Viene presentato come un incontro dietro le quinte.

Annunciato per la prima volta l'anno scorso, American Horror Stories conterrà sette episodi della durata di un'ora che approfondiranno vari miti e leggende, inclusi forse alcuni precedentemente toccati nelle precedenti stagioni di American Horror Story. La serie includerà molte star dello show principale così come i nuovi arrivati nel franchise, tra cui l'ex di Glee Kevin McHale, Dyllón Burnside di Pose, Charles Melton di Riverdale e Nico Greetham di The Prom, che il produttore esecutivo della serie Ryan Murphy ha confermato in precedenza. È stato recentemente annunciato che Amy Grabow interpreterà Tipper Gore e Danny Trejo interpreterà Babbo Natale. L'attrice Sarah Paulson dirigerà uno degli episodi dello spin-off.

"Non potremmo essere più entusiasti del nostro elenco di spettacoli nuovi e di ritorno previsti per il prossimo anno", ha detto Eric Schrier, presidente di FX Entertainment quando la serie è stata ordinata. "È stato un momento straordinario per FX negli ultimi tre mesi con il lancio di FX su Hulu, che ha trasformato la nostra attività. Riteniamo che la continua forza della nostra serie originale unita alla crescente consapevolezza di FX su Hulu come nostra piattaforma di streaming renderà il marchio FX più forte, pertinente e accessibile che mai".

American Horror Stories debutterà il 15 luglio su FX su Hulu con i primi due episodi che comporranno una storia completa. Dopodiché verrà rilasciato un episodio settimanale per un totale di sette episodi complessivi. Al termine dello spin-off debutterà la decima stagione dello show principale, American Horror Story: Double Feature.

Fonte: Comic Book