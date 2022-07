Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

In nuovo video anteprima dell’episodio 2 della seconda stagione di American Horror Stories, è stato rivelato il cast che presenta volti noti e altri nuovi.

Dopo l’enorme successo di American Horror Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk, nel 2021 è stata ordinata una serie spin-off sulla rete FX la cui struttura antologica passa dall’essere stagionale a episodica, con storie originali. Pur essendo in gran parte indipendente, American Horror Stories ha creato diversi collegamenti e richiami evidenti con la serie principale.

Il nuovo video conferma che l’episodio 2 avrà come protagonisti Joel Swetow, Lily Rorhen, Vince Yap, Max Greenfield, Gabourey Sidibe: questi ultimi due rappresentano le aggiunte più interessanti del cast, avendoli già visti entrambi nella seconda stagione dello spin-off e in alcune della serie originale. Sidibe ha interpretato la potente strega Queenie nella terza, quinta e ottava stagione, mentre Greenfield è apparso in quella intitolata Hotel in cui ha avuto un breve ma intenso arco narrativo nel ruolo dell’eroinomane Gabriel.

La nuova stagione di American Horror Stories è stata messa in onda dal 21 luglio sulla rete FX. Non abbiamo ancora notizie sul debutto italiano su Disney+.

Per altre informazioni sulla seconda stagione, vi invitiamo a consultare la nostra guida!

Fonte: Screen Rant