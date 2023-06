Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Mentre la terza stagione di American Horror Stories è in fase di produzione, arrivano aggiornamenti in merito al cast: è stato infatti annunciato che uno dei volti che farà parte dei nuovi episodi sarà quello di Lisa Rinna, la star del reality The Real Housewives of Beverly Hills.

Non si conoscono ancora né i dettagli, né il profilo del personaggio interpretato dall'attrice californiana, che ha già completato le sue riprese e ha fatto ritorno a Los Angeles.

Creato da Ryan Murphy e Brad Falchuk, lo spin-off di American Horror Story è formato da singole storie di genere horror. Le prime due stagioni sono composte in totale da 15 episodi.

Nei capitoli precedenti della serie TV hanno recitato Matt Bomer, Domenique Jackson, John Carroll Lynch, Dylan McDermott, Denis O’Hare, Gabourey Sidibe, Max Greenfield, Paris Jackson, Bella Thorne, Kevin McHale, Danny Trejo, Judith Light e Alicia Silverstone.

Dopo l’enorme successo ottenuto dalla serie madre e dopo aver riscosso molto premi per i due capitoli di American Crime Story, i vertici FX hanno annunciato un nuovo accordo con il poliedrico regista, ordinando altri due progetti.

American Horror Stories è disponibile su Disney+ con le prime due stagioni.

Fonte: Comic Book