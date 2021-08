Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il regista e sceneggiatore statunitense Ryan Murphy è inarrestabile.

Dopo l’enorme successo ottenuto dalla serie antologica American Horror Story e dopo aver riscosso molto premi per i due capitoli di American Crime Story, i vertici FX hanno annunciato un nuovo accordo con il poliedrico regista, ordinando altri due spin-off.

Le due nuove serie TV saranno American Love Story e American Sports Story. Inoltre una nuova stagione di American Crime Story sarà dedicata allo Studio 54.

Tutto questo accade quando FX ha già rinnovato per una seconda stagione lo spin-off American Horror Stories (presto disponibile su Disney+) e mentre una nuova stagione di American Crime Story è in arrivo.

John Landgraf, capo di FX, ha espresso il suo entusiasmo per il continuo della collaborazione con Murphy, essendo i brand del regista una colonna portante dell’emittente televisiva:

"Siamo entusiasti di questo nuovo accordo. Quando Ryan Murphy ci ha presentato i progetti di questi altri due spin-off abbiamo subito colto l’opportunità. Ciò che è iniziato con American Horror Story ha generato alcuni dei miglior programmi televisivi della nostra generazione, in particolare American Crime Story che ha creato una bellissima collaborazione tra Ryan, Brad, Nina e Brad. La loro alchimia e il modo in cui costruiscono queste storie è fatto con tale cura, tale chiarezza e tale dimensionalità che crea la magnificenza che è The People v. OJ Simpson , L'assassinio di Gianni Versace e Impeachment. Non vediamo l'ora di vedere cosa verrà dopo".

Entrambi gli spinoff infatti, sono creati da Ryan Murphy insieme a Brad Falchuk, Nina Jacobson e Brad Simpson, il team dietro tutta la macchina AHS, e tratteranno rispettivamente storie di personaggi sportivi e storie d’amore di personaggi famosi.

La prima stagione di American Love Story si concentrerà sulla tormentata storia d’amore tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bassette, mentre American Sports Story si tufferà nella saga dell'ex star di football Aaron Hernandez, la cui carriera si è bruscamente interrotta dopo essere stato condannato per l'omicidio di Odin Lloyd.

Il prossimo capitolo di American Crime Story sarà dedicato allo Studio 54, con al centro la storia del club di Manhattan diventato nel 1977 il centro della vita notturna di tutto il mondo, un simbolo di libertà, droga, sesso, musica, feste, creato da Steve Rubell e Ian Schrager. Dopo nemmeno tre anni il loro impero crolla e i due vengono condannati per evasione fiscale.

Fonte: Comic Book