American Horror Stories 2 ci sarà! Rinnovata la Serie TV Spin-off

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Il prossimo 19 agosto andrà in onda l’ultimo episodio della prima stagione di American Horror Stories, spin-off della longeva American Horror Story, la quale raccoglierà il testimone debuttando la settimana successiva con la premiere dell’attesa decima annata.

I fan però possono stare sereni in quanto i terrificanti racconti torneranno ad infestare i loro sogni: è stato annunciato che il recente show creato da Ryan Murphy (The Politician) e Brad Falchuk (Nip/Tuck) proseguirà la sua corsa con un nuovo ciclo di puntate, previsto con ogni probabilità per il 2022.

American Horror Stories è un prodotto di genere antologico che si discosta dalla serie madre, impostata su di una trama diversa che viene esplorata ad ogni stagione, per raccontare una storia differente ad ogni episodio.

Il cast vede la presenza di Matt Bomer (Doom Patrol), John Carroll Lynch (Big Sky), Naomi Grossman, Charles Melton (Riverdale), Billie Lourd, Gavin Creel, Sierra McCormick, Ashley Martin Carter, Paris Jackson, Belissa Escobedo, Kaia Gerber, Aaron Tveit, Rhenzy Feliz (Runaways), Madison Bailey (Outer Banks), Kyle Red Silverstein, Dyllón Burnside (Pose), Nico Greetham, Kevin McHale (Glee) e Virginia Gardner (The Goldbergs).

In attesa quindi di poter vedere i prossimi episodi, vi ricordiamo che la prima stagione arriverà in Italia l’8 settembre su Disney+, e se nel frattempo volete farvene un’idea, vi consigliamo di leggere la nostra recensione della premiere.

Fonte: Comic Book