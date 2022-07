Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

All'inizio di questo mese FX ha svelato il teaser trailer della seconda stagione di American Horror Stories.

Nelle ultime ore, l'emittente televisiva statunitense ha rilasciato il trailer ufficiale, che rivela anche i componenti del cast:

"Entra nell'oscurità e alimenta le tue paure. Dal 2011, i creatori di AHS hanno ridefinito il genere horror".

La clip, tra omicidi, eventi sovrannaturali ed esperimenti inquietanti, conferma così il ritorno di volti noti nel mondo dei progetti horror ideati dalle menti geniali di Ryan Murphy (Pose) e Brad Falchuk (Nip/Tuck), quali Cody Fern, Max Greenfield, Nico Greetham, Denis O’Hare e Gabourey Sidibe. Mentre i volti nuovi saranno Bella Thorne, Alicia Silverstone, Judith Light, Dominique Jackson e Quvenzhané Wallis.

Lo spin-off della serie TV cult American Horror Story, racconterà in ogni episodio una storia, in alcuni casi collegata alle precedenti stagioni. Il primo capitolo è stato lanciato nel 2021, riportando gli spettatori in un luogo conosciuto come Murder House.

La seconda stagione di American Horror Stories sarà trasmessa dal prossimo 21 luglio, sulla rete FX. Non ci sono ancora dettagli sul debutto italiano, che avverrà sulla piattaforma di streaming Disney+.

Per tutto quello che c'è da sapere sulla seconda stagione, vi invitiamo a leggere la nostra guida!

Fonte: Comic Book