Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 16 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La seconda stagione di American Horror Stories è stata presentata in anteprima su FX/Hulu, ed il primo episodio “Dollhouse” ha regalato ai fan di lunga data una bella sorpresa, svelando l’origine nascosta di un precedente personaggio della serie madre, American Horror Story.

In apparenza l’episodio parla di una ragazza alquanto sfortunata che va ad un colloquio di lavoro e si ritrova, assieme ad altre donne, prigioniera di uno psicopatico produttore di bambole. Tuttavia l’episodio prende una piega abbastanza inquietante alla fine…

In “Dollhouse” la giovane Coby (Kristine Froseth) si ritrova prigioniera di un collezionista di bambole , Mr. Van Wirt (Denis O’Hare), in competizione con le altre donne, per il premio finale, che consiste nel diventare la sua nuova moglie e madre del suo raccapricciante figlio (Houston Towe). Coby organizza una fuga e ha a cuore, però, Otis, che la fa ricadere nella trappola. La ragazza viene quindi racchiusa in un guscio di porcellana, come una bambola vivente, e questo sarà il suo terribile destino. Ma le cose cambieranno, in qualche modo. Coby si scopre una strega, e di avere poteri straordinari; le altre streghe percepiscono il suo potere e per salvarla bruciano Van Wirt e il suo scagnozzo. La donna se ne va e porta con sé Otis. I due finiscono all’Accademia di Miss Robichaux, che i fan di Coven conoscono benissimo!

Otis Van Wirt riceve il nome Spalding e una nuova backstory come maggiordomo dei Robichaux grazie a Cody.

Inoltre, sicuramente adesso la sua passione per le bambole ha molto più senso!

Fonte: Comic Book