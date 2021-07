Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 14 giugno 2021

La fine dell'estate e l'inizio dell'autunno saranno colmi di entusiasmo e terrore, quando American Horror Stories debutterà su Hulu il 15 luglio, American Horror Story: Double Feature tornerà in anteprima su FX il 25 agosto e American Crime Story arriverà con il terzo capitolo, sempre su FX, il 7 settembre.

Rainbow Crew raggruppa interviste dove si celebra la migliore rappresentazione LGBTQ+ sullo schermo. Ogni puntata mette in mostra il talento che lavora su entrambi i lati della telecamera, compresi i creativi queer e i rappresentanti della comunità. In una intervista è entrato l'attore americano Denis O'Hare, star di The Nevers e pilastro di American Horror Story.

O'Hare è il tipo di attore che richiede pagine intere per elencare tutti i riconoscimenti che ha ricevuto, e la carrellata di sue esibizioni sul palco e sullo schermo è ancora più lunga. L'attore ha discusso di alcuni dei suoi ruoli nel corso degli anni e ha rivelato qualcosa sul prossimo personaggio di American Horror Story: Double Feature:

"È molto diverso da quelli che ho interpretato nel passato della serie antologica. Non è il motore principale dell'azione ma ha sicuramente un aspetto comico che adoro. È davvero divertente, penso, con costumi fantastici. Ne sono davvero entusiasta. Stavo girando una scena con Evan Peters e avevo delle belle battute. Ho finito per fare quattro episodi e durante le riprese ho pensato che stava venendo bene il mio personaggio. Mi piacciono i personaggi che sono immediatamente contraddittori".

Per tutte le informazioni e gli ultimi aggiornamenti sullo show in questione vi rimandiamo alla sezione dedicata. Vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Facebook!

Fonte: Digital Spy