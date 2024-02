Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 08 febbraio 2024

Apple TV+ ha svelato il suo calendario di uscita delle serie TV per il 2024, segnando un annuncio significativo per i fan che attendono con impazienza aggiornamenti sui loro programmi preferiti.

La line-up del 2024 è destinata a rafforzare il già solido catalogo di Apple TV+, con un mix di progetti di ritorno e novità. Con una vasta gamma di generi, il programma promette un anno pieno di intrattenimento.

La piattaforma è pronta ad ampliare il suo pluripremiato catalogo con nuovi spettacoli tanto attesi, come The New Look, The Dynasty: New England Patriots, Constellation, Le Avventure senza capo né coda di Dick Turpin, Manhunt, Palm Royale, Sugar, Franklin, Dark Matter, Presunto Innocente, Tierra de Mujeres - Intrecci di Vite e molti altri.

Oltre a queste novità, Apple TV+ delizierà i fan con nuove stagioni di programmi acclamati, tra cui Loot, In Viaggio con Eugene Levy, Il Premio del Destino, Acapulco e Trying.

The New Look

In arrivo il 14 febbraio

Una nuova avvincente serie drammatica storica di Todd A. Kessler, con il vincitore dell'Emmy Award Ben Mendelsohn nei panni di Christian Dior e la vincitrice dell'Oscar Juliette Binoche nel ruolo di Coco Chanel.

Ispirato da eventi realmente accaduti e girato esclusivamente a Parigi, The New Look racconta la storia di come Dior, Chanel e i loro contemporanei hanno attraversato gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e lanciato la moda moderna.

Ambientato durante l'occupazione nazista di Parigi durante la Seconda Guerra Mondiale, lo spettacolo si concentra sul momento cruciale del 20° secolo, quando la città francese riportò in vita il mondo attraverso la sua icona della moda Christian Dior. Mentre Dior sale alla ribalta con la sua impronta rivoluzionaria e iconica sulla bellezza e sulla moda, il regno di Chanel come stilista più famoso al mondo è messo a repentaglio. La saga segue le storie sorprendenti dei contemporanei e dei rivali di Dior, da Chanel a Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga e altri, e offre una vista straordinaria dell'atelier, dei modelli e degli abiti creati da Dior attraverso la collaborazione con la Maison Dior.

Oltre a Mendelsohn e Binoche, il cast è guidato da Maisie Williams come Catherine Dior, John Malkovich nel ruolo di Lucien Lelong, Emily Mortimer nei panni di Elsa Lombardi, Claes Bang come Spatz e Glenn Close nelle vesti di Carmel Snow.

La serie drammatica composta da 10 episodi farà il suo debutto con i primi 3 mercoledì 14 febbraio 2024 su Apple TV+, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 3 aprile.

The Dynasty: New England Patriots

In arrivo il 16 febbraio

Un attesissimo evento documentario in 10 parti della Imagine Documentaries di Brian Grazer e Ron Howard che mostra l'ascesa della dinastia sportiva più dominante del 21° secolo, i New England Patriots. Previsto per il rilascio venerdì 16 febbraio, The Dynasty: New England Patriots riunisce l'ex quarterback Tom Brady, l'allenatore Bill Belichick e il proprietario Robert Kraft, insieme a un'ampia gamma di collaboratori, mentre raccontano la storia definitiva degli straordinari successi della squadra.

Con interviste a Kraft, Belichick e Brady, la docuserie offre un accesso senza precedenti e approfondimenti su giocatori, allenatori e dirigenti passati e presenti dei Patriots, tra cui Adam Vinatieri, Drew Bledsoe, Rob Gronkowski, Ty Law, Bill Parcells e Jonathan Kraft; funzionari della lega e giornalisti sportivi come Roger Goodell, Al Michaels e Howard Bryant; e fan di alto profilo, come Jon Bon Jovi, Bill Burr, Rupert Murdoch e molti altri.

Lo spettacolo esplora il viaggio ventennale del franchise, dall'alchimia unica che ha alimentato sei vittorie al Super Bowl al conflitto interno che ha scatenato una guerra per il territorio. Dalla suite dell'armatore allo spogliatoio, la serie rivela uno sguardo dall'interno sulla strada verso la grandezza - e sui suoi costi.

Snoopy Presenta: Benvenuto Franklin

In arrivo il 16 febbraio

La storia delle origini di uno dei personaggi più amati dei Peanuts, Franklin, segue il suo approccio alla creazione di nuovi amici. La famiglia di Franklin è sempre in movimento a causa del lavoro militare di suo padre, e ovunque vada Franklin trova sostegno in un taccuino pieno di consigli sull'amicizia scritti da suo nonno. Ma quando Franklin prova le sue solite strategie con la banda dei Peanuts, ha difficoltà a integrarsi. Questo finché non viene a sapere della gara di quartiere Soap Box Derby: secondo suo nonno, tutti amano un vincitore! È sicuro che vincere la gara significherà anche conquistare nuovi amici. Tutto ciò di cui ha bisogno è un partner, che trova in Charlie Brown. Franklin e Charlie Brown lavorano insieme per costruire un'auto e nel frattempo diventano buoni amici. Ma mentre la gara si avvicina, la pressione aumenta: riusciranno la loro macchina e la loro ritrovata amicizia ad arrivare al traguardo?

Constellation

In arrivo il 21 febbraio

Un nuovo thriller psicologico in 8 parti basato sulla cospirazione, con protagonisti Noomi Rapace e il candidato all'Emmy Award Jonathan Banks. Creato e scritto da Peter Harness, Constellation vede Rapace nei panni di Jo, un'astronauta che ritorna sulla Terra dopo un disastro nello Spazio, solo per scoprire che sembrano mancare pezzi chiave della sua vita. Quest’avventura ricca di azione è un’esplorazione degli angoli oscuri della psicologia umana e il disperato tentativo di una donna di svelare la verità sulla storia nascosta dei viaggi spaziali e recuperare tutto ciò che ha perso.

La serie TV vede protagonisti anche James D'Arcy, Julian Looman, William Catlett, Barbara Sukowa e presenta Rosie e Davina Coleman nei panni di Alice.

Lo spettacolo - girato principalmente in Germania - sarà presentato in anteprima mondiale mercoledì 21 febbraio su Apple TV+ con i primi 3 episodi, seguiti da un episodio settimanale ogni mercoledì fino al 27 marzo.

Il Mondiale di Messi: l'Apice di una Leggenda

In arrivo il 21 febbraio

L'attesissima docuserie in 4 parti ripercorre l'otto volte vincitore del Pallone d'Oro attraverso la sua sensazionale carriera, comprese cinque presenze alla Coppa del Mondo FIFA e la vittoria della Coppa del Mondo FIFA in Qatar 2022 in una delle finali più emozionanti della storia.

Con parole sue, Lionel Messi racconta la storia definitiva della sua incredibile carriera con la nazionale di calcio argentina, fornendo uno sguardo intimo e senza precedenti alla sua ricerca di una vittoria della Coppa del Mondo che definirà la sua eredità.

Lo spettacolo presenta anche le interviste più personali di Messi, insieme a conversazioni con compagni di squadra, allenatori, tifosi devoti e commentatori che testimoniano l'incredibile influenza e impatto che ha avuto sulla scena mondiale.

Le Avventure senza capo né coda di Dick Turpin

In arrivo il 1° marzo

Nova serie comedy di 6 episodi con Noel Fielding nel ruolo principale del leggendario bandito britannico.

In Le Avventure senza capo né coda di Dick Turpin, Dick Turpin (Fielding) inizia un viaggio selvaggiamente assurdo quando viene nominato - suo malgrado - leader di una banda fuorilegge e incaricato di incastrare il corrotto generale Jonathan Wilde (Hugh Bonneville). In questa rivisitazione irriverente ambientata nel XVIII secolo, Turpin è il più famoso - ma il meno probabile - dei ladri di strada, il cui successo è definito principalmente dal suo fascino, dalla sua capacità di esibirsi e dai suoi fantastici capelli.

La serie TV sarà presentata in anteprima venerdì 1° marzo con i primi 2 episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 29 marzo.

In Viaggio con Eugene Levy - Stagione 2

In arrivo l'8 marzo

Dopo aver affrontato alcune delle sue paure nella prima stagione, Eugene Levy esce ancora una volta dalla sua zona di comfort. Questa volta si imbarca in un viaggio imperdibile per ogni giramondo che si rispetti: un grande tour dell'Europa. La seconda stagione, composta da 7 episodi, segue Levy mentre si fa strada dall'estremo nord all'estremo sud del continente europeo. Lungo la strada, scopre meravigliose gemme locali nascoste e scopre il suo albero genealogico mentre sperimenta destinazioni uniche.

Manhunt

In arrivo il 15 marzo

Nuova serie limitata in sette parti con protagonista Tobias Menzies e creata da Monica Beletsky - che è anche showrunner e produttrice esecutiva.

Basato sul libro di saggistica di James L. Swanson, Manhunt è un thriller su uno dei crimini più conosciuti ma meno compresi della storia: la sorprendente storia della caccia a John Wilkes Booth all'indomani dell'assassinio di Abraham Lincoln.

Al fianco di Menzies recitano Anthony Boyle, Lovie Simone, Will Harrison, Brandon Flynn, Damian O'Hare, Glenn Morshower, Patton Oswalt, Matt Walsh e Hamish Linklater.

Manhunt farà il suo debutto su Apple TV+ con i primi 2 episodi venerdì 15 marzo, con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 19 aprile.

Palm Royale

In arrivo il 20 marzo

Palm Royale è l’attesissima serie ambientata a Palm Beach con protagonista e produttrice esecutiva Kristen Wiig, la quale guida un rinomato cast che comprende Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy e Kaia Gerber, con guest star Bruce Dern e Carol Burnett.

La serie TV segue Maxine Simmons (Wiig) mentre tenta di entrare nell'alta società di Palm Beach. Mentre Maxine tenta di oltrepassare quella linea impermeabile tra chi ha e chi non ha, la serie TV pone la stessa domanda che ancora oggi ci sconcerta: quanto di te stesso sei disposto a sacrificare per ottenere ciò che ha qualcun altro?

Liberamente tratto dal romanzo Mr. & Mrs. American Pie di Juliet McDaniel, Palm Royale sarà rilasciato su Apple TV+ con i primi 3 episodi il 20 marzo, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino all'8 maggio.

Fraggle Rock: Ritorno alla Grotta - Stagione 2

In arrivo il 29 marzo

I Fraggles sono tornati per avventure ancora più epiche e divertenti. Questa volta, con grandi cambiamenti che riguardano Rock, Fraggles, Doozers e Gorgs, saranno costretti a confrontarsi con il loro passato e celebrare la loro interdipendenza mentre affrontano sfide insieme con speranza, stupidità e canzoni nuove di zecca, il tutto mentre ballano per allontanare le loro preoccupazioni.

Loot - Stagione 2

In arrivo il 3 aprile

Loot ritorna per la seconda stagione un anno dopo che Molly Wells (Maya Rudolph) ha deciso il suo divorzio dal miliardario della tecnologia John Novak (Adam Scott), e la troviamo prospera nel suo ruolo di capo della sua organizzazione filantropica, la Wells Foundation. Concentrata principalmente sul suo lavoro di beneficenza, Molly ha rinunciato a qualsiasi nuova relazione con gli uomini. Favolosamente single ma non particolarmente indipendente, Molly mantiene al suo fianco il suo fidato assistente Nicholas (Joel Kim Booster).

Sofia Salinas (Michaela Jaé Rodriguez), la direttrice esecutiva della Wells Foundation, continua a gestire le cose con compassionevole efficienza, ma la sua etica rivolta agli affari va in tilt quando incontra il carismatico amico architetto di Molly, Isaac (O-T Fagbenle). Anche la bromance tra Howard (Ron Funches) e Nicholas continua a prosperare poiché si sostengono a vicenda nei loro sforzi sia all'interno che all'esterno del posto di lavoro. Nel frattempo, Arthur (Nat Faxon) ha superato i suoi sentimenti per Molly e ha adottato un nuovo atteggiamento disinvolto nei confronti della vita, un cambiamento racchiuso in un braccialetto di pelle molto scadente. Il team della Wells Foundation, tra cui Rhonda (Meagen Fay) e Ainsley (Stephanie Styles), devono unire le forze mentre Molly si sforza di mantenere pubblicamente la sua promessa di donare tutta la sua vasta fortuna.

La seconda stagione di Loot debutterà con i primi 2 episodi mercoledì 3 aprile, con un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 29 maggio.

Sugar

In arrivo il 5 aprile

Sugar è una nuova serie drammatica di 8 episodi, versione contemporanea e unica di uno dei generi più popolari e significativi della storia della letteratura, del cinema e della televisione: la storia di un detective privato.

Colin Farrell interpreta John Sugar, un investigatore privato americano sulla scia della misteriosa scomparsa di Olivia Siegel, l'amata nipote del leggendario produttore di Hollywood Jonathan Siegel. Mentre Sugar cerca di determinare cosa è successo a Olivia, porterà alla luce anche i segreti della famiglia Siegel; alcuni molto recenti, altri sepolti da tempo.

Nel cast anche Kirby, Amy Ryan, James Cromwell, Anna Gunn, Dennis Boutsikaris, Nate Corddry, Sydney Chandler e Alex Hernandez.

Sugar farà il suo debutto con i primi 3 episodi venerdì 5 aprile, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì.

Franklin

In arrivo il 12 aprile

Basata sul libro della vincitrice del Premio Pulitzer Stacy Schiff, A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America, la serie limitata Franklin esplora l'emozionante storia della più grande scommessa della carriera di Benjamin Franklin. Nel dicembre del 1776, Franklin è famoso in tutto il mondo per i suoi esperimenti elettrici, ma la sua passione e il suo potere vengono messi alla prova quando, mentre il destino dell'indipendenza americana è in bilico, si imbarca in una missione segreta in Francia.

All’età di 70 anni, senza alcuna formazione diplomatica, Franklin convinse una monarchia assoluta a sottoscrivere l’esperimento americano di democrazia. In virtù della sua fama, carisma e ingegnosità, Franklin riuscì a sconfiggere le spie britanniche, gli informatori francesi e i colleghi ostili per organizzare l'alleanza franco-americana del 1778 e il trattato di pace con l'Inghilterra nel 1783. La missione francese di otto anni rappresenta il servizio più vitale di Franklin al suo Paese, senza il quale l’America non avrebbe potuto vincere la Rivoluzione. Diplomatici e storici lo considerano ancora il più grande turno di servizio di un ambasciatore nella storia della nostra nazione.

Nel cast - oltre a Michael Douglas - figurano anche Noah Jupe nei panni di Temple Franklin, Thibault de Montalembert nel ruolo del Conte di Vergennes, Daniel Mays come Edward Bancroft, Ludivine Sagnier nel ruolo di Madame Brillon, Eddie Marsan come John Adams, Assaad Bouab nei panni di Beaumarchais, Jeanne Balibar come Madame Helvétius e Théodore Pellerin sarà il Marchese di Lafayette.

Franklin - composta da 8 episodi - sarà rilasciata su Apple TV+ venerdì 12 aprile, con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 17 maggio.

Il Premio del Destino - Stagione 2

In arrivo il 24 aprile

Basata sul romanzo di M.O. Walsh, la seconda stagione de Il Premio del Destino segue gli abitanti di Deerfield mentre la macchina Morpho li prepara per la misteriosa “fase successiva”. Dusty (Chris O'Dowd) e Cass (Gabrielle Dennis) decidono di prendersi del tempo separati mentre Trina (Djouliet Amara) e Jacob (Sammy Fourlas) scoprono che possono liberarsi delle loro vecchie etichette. Giorgio (Josh Seggara) e Izzy (Crystal Fox) trovano una storia d'amore mentre Hana (Ally Maki) e Padre Reuben (Damon Gupton) tentano di scoprire lo scopo della macchina. La piccola città si trova ancora una volta a chiedersi cosa pensavano di sapere sulle loro vite, relazioni, potenzialità e sulla Morpho stessa.

La seconda stagione uscirà su Apple TV+ mercoledì 24 aprile con i primi 3 episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 12 giugno.

Acapulco - Stagione 3

In arrivo il 1° maggio

Acapulco, la fortunata serie comica bilingue con protagonista e produttore esecutivo Eugenio Derbez, si prepara a tornare a Las Colinas per la terza stagione.

Nei nuovi episodi è tempo di riconciliare gli errori del passato e nuovi entusiasmanti inizi. Nella presente storia, il vecchio Maximo (Derbez) si ritrova a tornare in una Las Colinas che non riconosce più. Mentre nel 1985 il giovane Maximo (Enrique Arrizon) continua la sua ascesa verso il successo, mettendo potenzialmente a repentaglio tutte le relazioni per cui ha lavorato così duramente per costruire.

Oltre a Derbez e Arrizon, il cast comprende Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Perez, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Carlos Corona e Regina Orozco, con guest star ricorrenti Cristo Fernandez e Jaime Camil.

Dark Matter

In arrivo l'8 maggio

Dark Matter è un thriller di fantascienza basato sul libro dell'acclamato autore Blake Crouch. La serie TV, costituita da 9 episodi, presenta un cast corale che include Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi e Oakes Fegley.

Acclamato come uno dei migliori romanzi di fantascienza del decennio, Dark Matter è una storia sulla strada non intrapresa. La trama seguirà Jason Dessen (Joel Edgerton), un fisico, professore e padre di famiglia che una notte, mentre torna a casa per le strade di Chicago, viene rapito in una versione alternativa della sua vita. La meraviglia si trasforma rapidamente in un incubo quando cerca di tornare alla sua realtà in mezzo al panorama sconvolgente delle vite che avrebbe potuto vivere. In questo labirinto di realtà, intraprende un viaggio straziante per tornare dalla sua vera famiglia e salvarla dal nemico più terrificante e imbattibile che si possa immaginare: sé stesso.

Dark Matter farà il suo debutto su Apple TV+ l’8 maggio con i primi 2 episodi, con un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 26 giugno.

Trying - Stagione 4

In arrivo il 22 maggio

Nella nuova entusiasmante stagione, andiamo avanti di 6 anni per scoprire che Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) sono adottanti esperti che hanno costruito un adorabile piccolo nucleo familiare, arricchito da una straordinaria rete di supporto. Tuttavia, quando la loro figlia adolescente Princess (Scarlett Rayner) inizia a desiderare un legame con la madre naturale, Nikki e Jason si trovano a dover affrontare la prova finale delle loro capacità genitoriali.

Oltre a Smith e Spall, il cast include Sian Brooke nel ruolo di Karen, Darren Boyd come Scott, e dà il benvenuto a Cooper Turner nel ruolo di Tyler.

Trying tornerà su Apple TV+ il 22 maggio con i suoi primi 2 episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 3 luglio.

Presunto Innocente

In arrivo il 14 giugno

Presunto Innocente è un avvincente adattamento del bestseller di Scott Turow. La storia catapulta il vice procuratore capo Rusty Sabich (Gyllenhaal) in una situazione straziante in cui deve navigare nelle acque torbide di un caso di omicidio che coinvolge la sua collega Carol Polhemus (Renate Reinsve). Poiché Rusty ha avuto una relazione con la vittima, diventa rapidamente il principale sospettato, dando il via a una tumultuosa ricerca per dimostrare la sua innocenza mentre cerca di evitare che la sua famiglia e il suo matrimonio vadano in pezzi. Questa serie promette un'immersione profonda nei temi dell'ossessione, del sesso, della politica e della fragilità della fiducia.

Lo spettacolo vanta una squadra formidabile, con David E. Kelley come showrunner e J.J. Abrams come produttore esecutivo, promettendo una produzione di alta qualità sotto le insegne di David E. Kelley Productions e Bad Robot Productions. Il timone della regia è condiviso da Anne Sewitsky per il primo, il secondo e l'ultimo episodio, e Greg Yaitanes - noto per il suo lavoro vincitore di un Emmy su House of the Dragon - per gli episodi centrali.

Presunto Innocente uscirà su Apple TV+ il 14 giugno con i primi due episodi, con una nuova puntata in uscita ogni venerdì fino al 26 luglio.

Tierra de Mujeres - Intrecci di Vite

In arrivo questa estate

Nuova commedia drammatica di 6 episodi con protagoniste Eva Longoria (che è anche produttrice esecutiva), Carmen Maura e Victoria Bazúa. Lo spettacolo è girato sia in inglese che in spagnolo e sarà disponibile per la visione in ciascuna lingua quando sarà presentato in anteprima quest'estate.

Tierra de Mujeres vede Longoria nei panni di Gala, una ragazza di New York la cui vita viene sconvolta quando suo marito coinvolge la famiglia in irregolarità finanziarie e lei è costretta a fuggire dalla città insieme alla madre anziana (Maura) e alla figlia universitaria (Bazua). Per sfuggire ai pericolosi criminali verso i quali il marito di Gala, ormai scomparso, è in debito, le tre donne si nascondono nella stessa affascinante cittadina nel nord della Spagna da cui la madre di Gala fuggì 50 anni fa, giurando di non tornare mai più. Le protagoniste cercano di ricominciare da capo e sperano che le loro identità rimangano sconosciute, ma i pettegolezzi nella piccola città si diffondono rapidamente, svelando i segreti e le verità familiari più profondi.