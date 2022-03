Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Michael Douglas reciterà nel ruolo del Padre Fondatore degli Stati Uniti Benjamin Franklin in una nuova serie limitata per Apple TV+.

La serie - ancora senza titolo - è basata sul libro A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America del vincitore del Premio Pulitzer Stacy Schiff. Il regista vincitore di un Emmy Tim Van Patten dirigerà lo spettacolo e ne sarà produttore esecutivo insieme a Douglas.

La serie esplorerà la storia di una delle più grandi scommesse della carriera di Franklin. All'età di 70 anni, senza alcuna formazione diplomatica, Franklin convinse la Francia - una monarchia assoluta - a sostenere l'esperimento americano di democrazia. In virtù della sua fama, carisma e ingegno, Franklin superò in astuzia spie britanniche, informatori francesi e colleghi ostili, il tutto mentre progettava l'alleanza franco-americana del 1778 e la pace finale con l'Inghilterra del 1783. La missione francese di otto anni rappresenta il servizio più vitale di Franklin al suo Paese, senza il quale l'America non avrebbe vinto la Rivoluzione.

Di recente Douglas ha recitato nella serie Netflix Il Metodo Kominsky, che ha mandato in onda la sua terza e ultima stagione nel 2021. Il suo ruolo da protagonista nella serie gli è valso un Golden Globe nel 2019 e tre nomination consecutive agli Emmy come miglior attore in un serie comica.

Fonte: Variety