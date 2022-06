Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Apple TV+ ha dato il via libera a Sugar, serie TV che vedrà tra i suoi protagonisti la star Colin Farrell (che ha recitato in True Detective e più recentemente in The Batman).

Lo show è creato da Mark Protosevich (Io sono Leggenda).

Oltre a recitare nello spettacolo, Farrell ne sarà anche produttore esecutivo insieme a Protosevich, Simon Kinberg (X-Men), Audrey Chon (Invasion), Scott Greenberg (The Guilty), Chip Vucelich e Fernando Meirelles, (City of God) che ne sarà il regista.

Apple TV+ è riuscita ad accaparrarsi i diritti dello show, togliendolo a Netflix. La trama è ancora tenuta nascosta, ma alcune indiscrezioni confermano che narrerà le vicende di un detective alle prese con la vita e i crimini di Los Angeles.

La serie è descritta come un commovente dramma, co-creato, scritto e prodotto da Kinberg e David Weil.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla trama, né sulla data di inizio produzione o di debutto sulla piattaforma.

In attesa di nuovi aggiornamenti, continuate a seguirci!

Fonte: Deadline