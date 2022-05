Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Apple TV+ sta ampliando il cast della sua prossima serie limitata true crime Manhunt, incentrata sull'assassinio di Lincoln. Brandon Flynn (Tredici), Betty Gabriel (Get Out), Will Harrison (Daisy Jones & The Six), Hamish Linklater (Midnight Mass), Damian O'Hare (Perry Mason), Patton Oswalt (Gaslit) e Lili Taylor (Outer Range) si uniscono ai protagonisti precedentemente annunciati Tobias Menzies, Anthony Boyle, Lovie Simone e Matt Walsh.

Manhunt è basato sul bestseller di James Swanson Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer. La serie sarà incentrata sulle conseguenze del primo assassinio presidenziale americano e sulla lotta per preservare e proteggere gli ideali che erano alla base dei piani di ricostruzione di Lincoln, questioni che risuonano fino ai giorni nostri.

Lo spettacolo presenta personaggi storici neri le cui vite si sono intrecciate con la fuga, la caccia all'uomo e le successive indagini sugli alti crimini, tra cui Mary Simms (Simone), un'ex schiava del dottore che ha curato la ferita dell'assassino John Wilkes Booth (Boyle) e gli ha dato un porto sicuro dopo il suo crimine.

Menzies interpreta Edwin Stanton , segretario e amico di Lincoln, che è stato portato quasi alla follia dal bisogno di catturare Booth e portare avanti l'eredità di Lincoln

Flynn interpreta Eddie Stanton Jr., un impiegato del dipartimento di guerra e figlio di Edwin Stanton (Menzies)

Gabriel interpreta Elizabeth "Lizzie" Keckley, una famosa stilista e amica di Mary Lincoln

Harrison interpreta David Herold, complice di John Wilkes Booth (Boyle)

Linklater interpreta Abraham Lincoln, il 16° Presidente degli Stati Uniti d'America

O'Hare interpreta Thomas Eckert, il braccio destro di Stanton ed esperto di telegrafo

Oswalt interpreta il detective Lafayette Baker, un investigatore del dipartimento di guerra

, un investigatore del dipartimento di guerra Taylor interpreta Mary Lincoln, la moglie del Presidente Abraham Lincoln ed ex First Lady degli Stati Uniti d'America.

La serie è prodotta per Apple TV+ da Apple Studios e co-prodotta da Lionsgate in associazione con POV Entertainment, Walden Media e 3 Arts Entertainment. Beletsky sarà lo showrunner e il produttore esecutivo.

Fonte: Deadline