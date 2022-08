Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Apple ha confermato l'ordine della nuova serie TV Land of Women, con protagonista Eva Longoria, nota per il ruolo di Gabrielle Solis in Desperate Housewives.

Progetto di genere drama-comedy, che entrerà in produzione già nelle prossime settimane e vedrà, oltre a Longoria, la presenza di Carmen Maura (Donne sull'orlo di una crisi di nervi), considerata una delle muse del regista Pedro Almodóvar.

Adattamento romanzo spagnolo La tierra de las mujeres di Sandra Barneda, lo show, è scritto e creato da Ramón Campos e Gema R. Neira, con la regia di Carlos Sedes.

Con una linea narrativa intensa e attuale, la trama si focalizza sulla vita di Gala, che viene stravolta quando il marito coinvolge la famiglia in uno scandalo finanziario, costringendo così la moglie, la suocera e la figlia, a fuggire da New York City. Le tre donne si nascondono in una città vinicola nel nord della Spagna, che la madre di Gala un tempo chiamava casa. Qui cercano di ricominciare, sperando che le loro identità restino nascoste. Ma i pettegolezzi nella piccola città si diffondono rapidamente, rivelando i loro segreti e complesse verità di famiglia.

Carmen Maura, interpreta la madre di Gala, in un legame molto forte che le aiuta a superare psicologicamente le avversità che devono affrontare.

Land of Women sarà disponibile su Apple TV+ con sei episodi.