Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

L'abilità di Apple nel trasformare i romanzi in oro per il piccolo schermo è innegabile, e ora il colosso della tecnologia è pronto a mantenere viva questa serie di vittorie con la sua ultima impresa, Presunto Innocente. Questa miniserie in 8 parti, che vede Jake Gyllenhaal davanti alla telecamera come protagonista e dietro di essa come produttore esecutivo, è pronta a diventare un successo, con il suo rilascio fissato per il 14 giugno su Apple TV+.

Presunto Innocente è un avvincente adattamento del bestseller di Scott Turow. La storia catapulta il vice procuratore capo Rusty Sabich (Gyllenhaal) in una situazione straziante in cui deve navigare nelle acque torbide di un caso di omicidio che coinvolge la sua collega Carol Polhemus (Renate Reinsve). Poiché Rusty ha avuto una relazione con la vittima, diventa rapidamente il principale sospettato, dando il via a una tumultuosa ricerca per dimostrare la sua innocenza mentre cerca di evitare che la sua famiglia e il suo matrimonio vadano in pezzi. Questa serie promette un'immersione profonda nei temi dell'ossessione, del sesso, della politica e della fragilità della fiducia.

Lo spettacolo vanta una squadra formidabile, con David E. Kelley come showrunner e J.J. Abrams come produttore esecutivo, promettendo una produzione di alta qualità sotto le insegne di David E. Kelley Productions e Bad Robot Productions. Il timone della regia è condiviso da Anne Sewitsky per il primo, il secondo e l'ultimo episodio, e Greg Yaitanes - noto per il suo lavoro vincitore di un Emmy su House of the Dragon - per gli episodi centrali.

Presunto Innocente uscirà su Apple TV+ il 14 giugno con i primi due episodi, con una nuova puntata in uscita ogni venerdì fino al 26 luglio.

Fonte: Collider