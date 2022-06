Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il candidato all'Oscar e vincitore dell'Emmy John Malkovich, insieme a Emily Mortimer e Claes Bang si uniranno a Ben Mendelsohn, Juliette Binoche e Maisie Williams in The New Look, la nuova serie thriller targata Apple TV+ scritta e diretta dal candidato all'Emmy Todd A. Kessler.

Ambientata durante l'occupazione nazista di Parigi nel corso della Seconda Guerra Mondiale, lo show racconta il declino della stilista più famosa del mondo Coco Chanel, oscurata dall'ascesa di Christian Dior, l'uomo che ha saputo restituire spirito e vitalità al mondo con la sua rivoluzionaria e iconica impronta di bellezza, influenzando le generazioni a venire.

Ispirato a fatti realmente accaduti e girato interamente a Parigi, The New Look è un thriller ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, incentrato su uno dei momenti più cruciali del XX secolo, quando la capitale francese ha riportato in vita il mondo grazie a un'icona della moda: Christian Dior (Mendelsohn), le cui creazioni hanno plasmato lo stile del decennio successivo. La saga intreccerà le storie sorprendenti di personaggi contemporanei e antagonisti di Dior: dalla Grande Dame Coco Chanel (Binoche) a Balmain, Balenciaga, passando per Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent e altri ancora.

A completare il cast troviamo John Malkovich nel ruolo di Lucien Lelong, presidente della Chambre Syndicale de la Haute Couture, la cui influente casa di moda ha impiegato Dior e Balmain durante l'occupazione nazista; Emily Mortimer nel ruolo di Eva Colozzi, amica, confidente e ispiratrice di stile di Coco Chanel e Claes Bang nei panni di Spatz, un agente nazista di stanza a Parigi per sedurre e spiare l'élite femminile parigina.