Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 44 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La prima parte della quarta stagione di Stranger Things ha lasciato gli spettatori con un cliffhanger piuttosto importante: fortunatamente, non c'è così tanto da aspettare per il Volume 2 - composto dalle due puntate rimanenti della stagione - dato che arriverà su Netflix tra poche settimane. E Shawn Levy, produttore esecutivo dello show nonché uno dei registi, anticipa che c'è molto in arrivo:

"Non c'è dubbio che la stagione 4 sia costruita come preludio e trampolino di lancio per la quinta e ultima stagione. Quando guarderete il volume 2 capirete di cosa sto parlando. E dirò solo che, per quanto sia fantastico il primo volume, il secondo è straordinario. Non vedo l'ora di scoprire le reazioni che il mondo avrà ai nuovi episodi, sono davvero ricchi".

Manca quindi sempre meno all'arrivo degli episodi conclusivi della stagione. Di seguito, tutte le informazioni note sui prossimi due episodi e alcune anticipazioni svelate dal cast e dal team creativo.

La trama e alcune anticipazioni

Cosa succederà negli ultimi due episodi?

Il settimo episodio ha risolto alcune questioni in sospeso: sembra che Joyce e Murray abbiano salvato con successo Hopper dalla prigione russa, ma Undici è ancora bloccata nel laboratorio di Ruth, in Nevada, con il Dottor Brenner e il Dottor Owens. Non sappiamo cosa sia successo dopo che Mike, Will, Jonathan e Argyle hanno seppellito l'agente del governo, quindi potrebbero essere in viaggio per salvare Undici.

Per quanto riguarda il gruppo rimasto a Hawkins, Steve, Robin ed Eddie sono riusciti a sfuggire al Sottosopra, ma Nancy è ancora bloccata lì come prossima vittima di Vecna. Intanto Dustin, Lucas, Max ed Erica hanno scoperto come comunicare con chi si trova nel Sottosopra. Come se non ci fosse già tanta carne al fuoco, le scene finali rivelano che Vecna è Uno. Con tutte queste trame in sospeso e Undici nel bel mezzo del Progetto Nina, c'è ancora molto da raccontare nel secondo volume.

Non è ancora stata rilasciata una descrizione ufficiale, non sono stati svelati i dettagli della trama, né si hanno ancora molte informazioni sulla storyline degli episodi conclusivi della stagione, ma una cosa è certa: il Volume 2 preparerà il terreno per la quinta e ultima stagione.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Cosa possiamo aspettarci?

Finora abbiamo visto Undici (Millie Bobby Brown) lavorare con il Dottor Martin Brenner (Matthew Modine) per ripristinare i suoi poteri, sbloccando ricordi traumatici. Il ricordo principale è il massacro al laboratorio Hawkins che ha lasciato quasi tutti, compresi gli altri ragazzi del programma, morti. Uno (Jamie Campbell Bower), il primo vero "figlio" di Brenner, si rivela essere un inserviente che lavora al laboratorio. Ma una volta che ha ingannato Undici facendosi rimuovere l'impianto dal collo ripristinando il suo vero potere, Uno uccide guardie e bambini.

La battaglia di Undici con Uno apre inavvertitamente un portale per il Sottosopra, intrappolando quest'ultimo al suo interno. Dopo aver trascorso anni nel Sottosopra, l'ambiente trasforma Uno in quello che ora conosciamo come Vecna, la creatura che terrorizza Hawkins nell'attuale linea temporale.

"Senza rivelare nulla, tutto accade per una ragione in Stranger Things", afferma Levy. "È per questo che chiuderemo con la stagione 5, perché è importante per i fratelli Duffer e per tutti noi che facciamo lo show con loro, che finiamo in bellezza, non vogliamo raccontare anche un solo frammento di storia in più se non ha uno scopo. Come potete vedere nella stagione 4, stiamo prendendo molti fili - di personaggi, trama e mitologia - e stiamo dando spiegazioni, intrecciando quei fili insieme".

Bower, che può ora parlare apertamente del suo ruolo tenuto top secret di Uno/Vecna, afferma che la stagione sarà ancora più grandiosa negli episodi finali del Volume 2:

"Se pensavate che il grosso era già stato raccontato, non è così. Il Volume 2 va ben oltre sia visivamente, sia dal punto di vista della trama, sia dal punto di vista emotivo. Per tutti i personaggi. È davvero un climax piuttosto esplosivo, diciamo. So che molte persone hanno usato la parola 'esplosivo', ma io intendo davvero esplosivo. Impariamo molto di più come pubblico anche in questi due episodi finali".

Levy anticipa alcuni elementi in più che i fan possono aspettarsi quando lo spettacolo tornerà il mese prossimo. Uno riguarda Sadie Sink, che interpreta Max:

"Questa è, per molti versi, una stagione inno per Max e Sadie Sink. Il quarto episodio, senza rivelare nulla sugli episodi successivi del volume II, è un episodio centrale per Max".

Un'altra anticipazione coinvolge invece Will (Noah Schnapp). Tutti i segnali sembrano indicare che l'amico di Mike uscirà allo scoperto:

"Non ci sono molte cose non intenzionali in Stranger Things. Ci sono chiare intenzioni, strategie e pensieri reali dati a ogni singolo personaggio. Quindi, se una volta concluso il Volume 1 sentite come se ci fosse qualcosa in sospeso in fatto di trama e personaggio, probabilmente non è un caso", afferma Levy, che conclude dicendo che c'è molto cuore negli ultimi due episodi della stagione:

"Si parla già tanto della portata e della durata della stagione 4, ma io, per esempio, amo il fatto che abbia anche un cuore enorme e che sia sempre stata la vera superpotenza di questo spettacolo. Se fosse solo spettacolo, non sarebbe un fenomeno globale con personaggi per i quali tifiamo con tanta emotività e affetto. Per quanto grande e cinematografica sia diventata la stagione 4, andando addirittura oltre nel Volume 2, offre tutto ciò cuore".

Con solo due episodi rimasti nel volume 2, l'attore interprete di Eddie - Joseph Quinn - afferma di non aver girato nessuna scena con Charlie Heaton, che interpreta Jonathan Byers, perché le loro trame non si intersecano: "Stiamo spingendo per la prossima stagione", una dichiarazione che indica che Eddie Munson sopravviverà per il resto della stagione 4 e potrebbe svolgere un ruolo significativo nella stagione 5.

Dopo la morte violenta di Chrissy (Grace Van Dien), Fred (Logan Riley Bruner) e Patrick (Myles Truitt), Matt e Ross Duffer avvertono che "tutti sono in pericolo":

"Gran parte del tono più oscuro è stato determinato dal fatto che avevamo questi bambini - li chiamiamo ancora bambini, anche se so che non sono più dei bambini ma è come se fossero i miei figli - che ora vanno al liceo, e sembrava il momento giusto per inserirli in un film horror in piena regola. Abbiamo a che fare con temi più oscuri e problemi che derivano dall'essere un adolescente, perché almeno per me e Ross, e penso che per la maggior parte delle persone, il liceo sia un momento difficile. È lì che vivi un sacco di oscure emozioni per la prima volta. Ti senti un po' turbato e insicuro...questa è l'intenzione. Volevamo che l'intera stagione facesse pensare che tutti sono in pericolo. E forse non sarebbe stato possibile realizzare questi concetti mentre i protagonisti erano ancora degli adorabili bambini".

I creatori della serie TV hanno inoltre svelato altre anticipazioni:

"Abbiamo smesso di cercare di prevedere come reagiranno gli spettatori, perché non si sa mai". Quello di cui i fratelli Duffer possono essere sicuri, tuttavia, è ciò che racconterà la seconda parte:

"Ha un po' di tutto. È estremamente emozionante e allo stesso tempo offre la maggior parte dell'azione che abbiamo mai avuto".

I Duffer hanno inoltre fatto riferimento alle parole dell'interprete di Eddie, Joseph Quinn:

"Joe Quinn è molto eloquente. È un ragazzo così intelligente. L'ha definita una folle sinfonia del caos. Ecco, lo prenderò in prestito. Ecco di cosa si tratta, specialmente l'episodio finale. La trama è stata piuttosto trasversale tra questi diversi mondi per tutta la stagione, ma tutto torna a collegarsi davvero rapidamente nel finale, mentre saltiamo da un mondo all'altro".

“Ma” interviene Matt, “non è una cosa che accade così in fretta. Il finale sembra davvero un film, ma c'è anche molto tempo speso ad approfondire i nostri personaggi. Si spera che sia soddisfacente per gli spettatori".

Il cast

I prossimi due episodi, che avranno una durata complessiva di 2 ore e 19 minuti, presenteranno nuovamente il cast principale.

Millie Bobby Brown - Undici

- Undici Finn Wolfhard - Mike

- Mike Gaten Matarazzo - Dustin

- Dustin Caleb McLaughlin - Lucas

- Lucas Noah Schnapp - Will

- Will Sadie Sink - Max

- Max David Harbour - Jim Hopper

- Jim Hopper Winona Ryder - Joyce

- Joyce Brett Gelman - Murray

- Murray Joe Keery - Steve

- Steve Maya Hawke - Robin

- Robin Natalia Dyer - Nancy

- Nancy Charlie Heaton - Jonathan

- Jonathan Priah Ferguson - Erica

- Erica Joseph Quinn - Eddie Munson

- Eddie Munson Jamie Campbell Bower - Peter Ballard/Vecna/Uno

Non è invece ancora chiaro se le recenti new entry nel cast del Primo Volume Robert Englund (Victor Creel), Eduardo Franco (Argyle), Tom Wlaschiha (Dmitri), Nikola Djuricko (Yuri), Mason Dye (Jason Carver), Amybeth McNulty (Vickie), Myles Truitt (Patrick), Regina Ting Chen (la signora Kelly) e Grace Van Dien (Chrissy) torneranno per il finale di stagione - anche perché alcuni dei personaggi sono morti per mano di Vecna.

Il trailer e la data di uscita

Durante la giornata della Netflix Geeked Week dedicata a Stranger Things, la piattaforma ha rilasciato un breve teaser degli ultimi due episodi della stagione 4 - che alcuni avevano trovato dopo i titoli di coda dell'episodio 4x07.

Il volume 2 della quarta stagione di Stranger Things sarà rilasciato su Netflix il 1° luglio.