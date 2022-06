Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Nella prima metà della quarta stagione di Stranger Things, dopo che si sono verificate diverse morti misteriose a Hawkins, la banda protagonista scopre di avere a che fare con una seria minaccia da parte di un nuovo e potente villain: Vecna.

La creatura è estremamente potente, e Undici - l'unica forza che potrebbe potenzialmente fermarlo - sta ancora lottando per riottenere i suoi poteri. Il Volume 1 si è concluso con un cliffhanger con dei protagonisti in situazioni terribili, in particolare Nancy e Steve. Il Volume 1 ha aggiunto diversi nuovi personaggi, risultando in un cast molto ampio che potrebbe sicuramente resistere ad alcuni tagli.

In un'intervista i fratelli Duffer hanno confermato che ci saranno diversi morti gli ultimi due episodi della stagione. Quando è stato chiesto loro se ci sarebbe stato un conteggio delle vittime entro la fine della stagione, i creatori hanno risposto semplicemente dicendo: "Certo, certo".

Quindi, i fratelli Duffer hanno formalmente confermato che gli spettatori assisteranno ad alcune morti entro la fine della stagione 4, ma non è ancora chiaro se a perdere la vita saranno i personaggi principali o le nuove aggiunte al cast.

I fan sono decisamente molto preoccupati per Nancy e Steve, ma questo potrebbe essere stato per farli focalizzare nel punto sbagliato.

Non resta che attendere i pochi giorni che ci separano dal finale: il Volume 2 della quarta stagione di Stranger Things sarà rilasciato su Netflix il 1° luglio.

