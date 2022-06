Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Stranger Things 4 è la stagione in lingua inglese più vista di tutti i tempi su Netflix, record che verrà sicuramente superato quando le ultime due puntate della stagione debutteranno il 1° luglio. Preparate i pop corn ma, soprattutto, mettetevi comodi perché il penultimo episodio dura 85 minuti, mentre il finale di stagione avrà una durata di quasi 2 ore e mezza.

Joseph Quinn, uno delle ultime new entry nel cast, ha recentemente dichiarato che il finale di stagione "è una completa carneficina":

"Il fatto è che hanno legato la mia famiglia da qualche parte e se spoilero qualcosa, non li rivedrò mai più. No, scherzo, però posso dire che tutti gli indizi seminati negli episodi precedenti porteranno i loro frutti, e sarà una carneficina. Sapete che il finale è di due ore e mezza, giusto?".

Matt e Ross Duffer hanno precedentemente rivelato che il finale di stagione in arrivo include ancora più effetti visivi rispetto a tutta la terza stagione messa insieme. Sono più effetti speciali nell'arco di due ore e mezza che in tutta la terza stagione lunga otto episodi:

"C'è un pezzo di un'ora nell'episodio finale che è pazzesco. È la cosa più complicata che abbiamo mai tentato di fare. È tutta tensione e terrore, con una durata che sarebbe lunga anche per un film".

Il volume 2 della quarta stagione di Stranger Things sarà rilasciato su Netflix il 1° luglio.

Fonte: Variety