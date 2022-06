Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il primo volume della quarta stagione di Stranger Things è attualmente disponibile su Netflix, mentre gli ultimi due episodi della stagione arriveranno a luglio.

Gli episodi del quarto capitolo sono stati più lunghi rispetto ai precedenti, e il finale in arrivo tra meno di un mese dovrebbe durare più di due ore. Tuttavia, rapporti precedenti suggerivano che il finale sarebbe stato di circa 2 ore e mezza e ora l'account Twitter ufficiale degli autori di Stranger Things ha confermato la notizia affermando che il tempo di esecuzione è leggermente inferiore: 2 ore e 19 minuti.

Official finale runtime: 2 hours and 19 minutes — stranger writers (@strangerwriters) June 3, 2022

"La durata è dovuta al fatto fatto che avevamo i personaggi sparsi in tre luoghi diversi e avevamo molta più trama, quattro volte maggiore rispetto alla trama che avevamo nella terza stagione", ha spiegato in precedenza Matt Duffer. "Sapevamo che la stagione 5 sarebbe stata l'ultima, quindi dovevamo iniziare a rivelare molte cose. Più scrivevamo, più ci rendevamo conto di aver bisogno di più tempo affinché queste rivelazioni arrivassero, affinché queste trame funzionassero. In parte sapevamo che dovevamo chiedere a Netflix nove episodi invece di otto e quando abbiamo iniziato a girare ci siamo resi conto: 'Oh, questi sono episodi mega-lunghi'.".

Per quanto riguarda la prossima quinta e ultima stagione, David Harbour ha recentemente anticipato cosa accadrà al suo personaggio nell'ultima stagione dello show:

"È stato un continuo chiedersi: 'Cosa succede a Hopper? È un personaggio che è in grado di sopravvivere a Hawkins o muore?'. So cosa succede ed è abbastanza commovente e molto bello".

In un'intervista, anche la new entry nel cast Joseph Quinn ha anticipato il futuro del suo personaggio.

Il secondo volume della quarta stagione di Stranger Things arriverà su Netflix il 1° luglio.

Fonte: Comic Book