Mancano ormai pochi giorni alla premiere della quarta stagione di Stranger Things.

Gli eventi riprenderanno da dove la storia si era interrotta, mentre gli amici - ormai divisi - cercano di destreggiarsi nella vita da liceali. Ma questa non è l'unica difficoltà in serbo, perché un nuovo male è in agguato a Hawkins, e arriva insieme a un nuovo mistero che, se risolto, potrebbe finalmente eliminare la minaccia del Sottosopra una volta per tutte.

Non c'è da stupirsi, quindi, che la stagione 4 sarà più epica che mai, non solo in termini di budget - con Netflix che presumibilmente sborserà 30 milioni di dollari per episodio - ma anche in termini di lunghezza: Ross e Matt Duffer, infatti, hanno rivelato che gli episodi 7 e 9 avranno la durata di un lungometraggio. Questo, in parte, spiega perché ci è voluto così tanto tempo prima che questa stagione diventasse finalmente realtà.

"Gli episodi 7 e 9 sono episodi molto, molto lunghi", ha confermato Ross Duffer, a cui Matt Duffer ha aggiunto: "Oh, sì. Quelli sono film in piena regola".

A quanto pare i Duffer inizialmente avevano previsto che la stagione sarebbe stata costituita da otto episodi, ma quando è arrivato il momento di pianificarla si sono resi conto che ne serviva un altro per raccontare la storia che avevano immaginato. Fortunatamente, Netflix ha accettato:

"Penso che fossimo almeno a metà, e in quel momento stavamo cercando di inserire la storia, e ci siamo seduti con i nostri sceneggiatori e abbiamo detto: 'Non penso che questo sia fattibile in otto episodi'. Quindi siamo andati da Netflix e abbiamo detto: 'Ehi, va bene se facciamo un altro episodio?', e fortunatamente sono stati molto favorevoli. Ma non è stato originariamente pianificato in quel modo. Dovevano essere sempre otto, ma poi è finita per esserci troppa storia da raccontare".

La quarta stagione di Stranger Things arriverà su Netflix divisa in due parti: la prima debutterà il 27 maggio, mentre la seconda arriverà il 1° luglio. Per tutte le informazioni relativa al prossimo capitolo, dai un'occhiata a questo articolo!

