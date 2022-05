Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Per quanto i fan di Stranger Things siano entusiasti che la stagione 4 - Volume 1 sia ora disponibile su Netflix, coloro che hanno già visto tutti gli episodi si chiedono cosa c'è in serbo per i residenti di Hawkins nel Volume 2. Mentre il finale della terza stagione prevedeva una scena post-credit, l'episodio 7 della stagione 4 non ha una sequenza del genere.

In compenso, dopo i titoli di coda dell'episodio conclusivo viene visualizzato un messaggio di Netflix che conferma che l'anteprima inizierà tra 10 secondi, un breve teaser di 30 secondi.

Il teaser non offre molte informazioni sugli episodi finali, ma ci vengono mostrate delle immagini inquietanti insieme alla voce di Vecna, lasciando i fan a chiedersi come si concluderà la stagione.

Stranger Things 4 | Volume 2 | Teaser pic.twitter.com/zgHnbT3WRE — Stranger Inform BR (@strangerinform_) May 27, 2022

La stagione 4 è davvero la più grande stagione mai vista: sebbene contenga nove episodi, proprio come la seconda stagione, ogni episodio dura più di 70 minuti, con l'episodio 7 che ne dura addirittura 98. Non solo: i due episodi del volume 2 avranno una durata complessiva di quattro ore.

Stranger Things 4 - Volume 2 debutterà il 1° luglio su Netflix.

Fonte: Comic Book