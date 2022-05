Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

I nostri primi scorci del malvagio Vecna hanno fatto intendere che è un degno rivale dei poteri di Undici (Millie Bobby Brown), dato che sembra essere non solo una minaccia fisica, ma anche soprannaturale. Dato che i precedenti villain nella serie sono stati di natura molto più mostruosa, i fan hanno avuto molte domande su come Vecna influenzi la nuova stagione, la sua connessione con il Sottosopra, Hawkins e altri personaggi di Stranger Things.

Per gran parte della stagione, Vecna appare sporadicamente a Hawkins mietendo un certo numero di vittime usando "abilità telepatiche" per poi tornare nel Sottosopra. Il motivo per cui sembra condividere un legame con Undici è perché i due si sono incrociati molti anni fa: entrambi erano soggetti del Dottor Brenner presso la struttura di ricerca di Hawkins.

Grazie a una serie di flashback, il pubblico apprende nell'episodio 7 che Vecna era originariamente un inserviente che si prendeva cura della giovane Undici prima degli eventi della prima stagione. La coppia stringe un'amicizia, che porta l'inserviente a tentare di aiutare Undici a fuggire, con il risultato che lei usa le sue capacità per rimuovere un impianto dal collo dell'inserviente, che sta smorzando i suoi poteri. L'inserviente va poi su tutte le furie, uccidendo molti degli altri soggetti con le sue abilità. Quindi rivela che è il numero Uno di Brenner, il primo soggetto di prova presso la struttura.

L'inserviente prosegue rivelando che il suo nome è Henry Creel, trasferito a Hawkins con la sua famiglia quando era un ragazzino. Henry si stancò dell'umanità e iniziò a escogitare un modo per usare i suoi poteri telepatici per trovare la libertà, cosa che fa uccidendo sua madre e sua sorella, crimini di cui suo padre viene accusato e per cui viene imprigionato. Questo fa sì che Henry venga ricoverato in ospedale, per poi essere preso in custodia dal dottor Brenner, diventando Uno.

I giovani Undici e Uno hanno una resa dei conti, con il risultato che Henry sembra essere ucciso - ma in realtà viene bandito nel Sottosopra. Il tempo trascorso da Henry nel Sottosopra sfigura il suo corpo in modi orribili, con i suoi anni nel regno ultraterreno che lo hanno visto elaborare un piano per continuare a terrorizzare Hawkins, e possibilmente raggiungere il suo obiettivo iniziale di spazzare via l'umanità.

Come sanno bene i fan della serie, i villain hanno soprannomi basati su Dungeons & Dragons, motivo per cui i nostri eroi si riferiscono a Henry/One come Vecna.

Fonte: Comic Book