Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

I fan della TV hanno trascorso le ultime tre settimane in trepidante attesa per l'arrivo del resto della stagione di Stranger Things. Per alzare l'hype degli spettatori, Netflix ha ora condiviso il trailer ufficiale delle quasi 4 ore rimanenti, anticipando un finale emozionante e ricco di azione.

Joseph Quinn, uno delle ultime new entry nel cast, ha recentemente svelato alcune anticipazioni, dichiarato che il finale di stagione "è una completa carneficina":

"Il fatto è che hanno legato la mia famiglia da qualche parte e se spoilero qualcosa, non li rivedrò mai più. No, scherzo, però posso dire che tutti gli indizi seminati negli episodi precedenti porteranno i loro frutti, e sarà una carneficina. Sapete che il finale è di due ore e mezza, giusto?".

Matt e Ross Duffer hanno precedentemente rivelato che il finale di stagione in arrivo include ancora più effetti visivi rispetto a tutta la terza stagione messa insieme. Sono più effetti speciali nell'arco di due ore e mezza che in tutta la terza stagione lunga otto episodi:

"C'è un pezzo di un'ora nell'episodio finale che è pazzesco. È la cosa più complicata che abbiamo mai tentato di fare. È tutta tensione e terrore, con una durata che sarebbe lunga anche per un film".

Il volume 2 della quarta stagione di Stranger Things sarà rilasciato su Netflix il 1° luglio.

