Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Mancano solo due settimane al rilascio degli ultimi due episodi della quarta stagione di Stranger Things, e Netflix si sta preparando per l'epica conclusione del capitolo: la piattaforma ha infatti rilasciato le prime immagini del secondo volume.

Il volume 1 si è concluso con un cliffhanger, con Nancy Wheeler (Natalia Dyer) bloccata nel Sottosopra e catturata da Vecna, il principale villain della stagione. Vecna si è rivelato essere Henry Creel (Jamie Campbell Bower), un ragazzo di Hawkins che sviluppò poteri psichici, uccise la sua famiglia e in seguito divenne il primo soggetto di prova in un esperimento che coinvolgeva bambini con poteri simili.

Nel frattempo, Joyce (Winona Ryder) ha fatto irruzione in una base russa per liberare il prigioniero Jim Hopper (David Harbour); Undici (Millie Bobby Brown) ha riacquistato i suoi poteri dopo essere stata portata dal Dottor Sam Owens (Paul Reiser) in una base segreta in Nevada; mentre Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp) e Jonathan (Charlie Heaton) corrono a salvarla.

Le nuove immagini del volume 2 confermano che Nancy riesce a sopravvivere al Sottosopra, offrendo al contempo scorci di tutte e quattro le trame principali della stagione.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Il volume 2 della quarta stagione di Stranger Things sarà rilasciato su Netflix il 1° luglio. Scopri tutte le informazioni note e alcune anticipazioni!

Fonte: Variety