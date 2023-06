Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Nell'era dello streaming la distinzione tra un attore televisivo e una star del cinema è più sfumata che mai. Al giorno d'oggi, infatti, i personaggi di Hollywood passano regolarmente dal grande al piccolo schermo mentre continuano a incassare stipendi da blockbuster. In effetti, alcuni dei migliori talenti possono guadagnare di più da un ruolo in TV che da un film multimilionario, con i volti più ricercati che portano a casa oltre 1 milione di dollari...A EPISODIO!

Di seguito la top 10 degli interpreti meglio stipendiati del mondo delle serie TV.

10° posto - 600.000 per episodio

Gillian Anderson, Viola Davis e Michelle Pfeiffer

Le tre protagoniste dello spettacolo di Showtime The First Lady, in cui hanno interpretato Eleanor Roosevelt, Betty Ford e Michelle Obama, hanno guadagnato "solo" 600.000 dollari a episodio, per un totale di 6 milioni per l'intera serie.

Steve Martin e Martin Short

Anche i co-protagonisti maschili di Only Murders in the Building si aggiudicano l'ultimo posto di questa classifica, guadagnando anch'essi 600.000 dollari a episodio per l'amata serie TV di Hulu.

9° posto - 650.000 per episodio

Kate Winslet

Col suo ruolo in Omicidio a Easttown, Kate Winslet ha guadagnato 650.000 $ a episodio - per un totale di oltre 4,5 milioni per l'intero spettacolo.

8° posto - 650/750.000 per episodio

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis

Le tre star di Sex and the City sono tornate - ben 17 anni dopo - per il sequel And Just Like That, riprendendo i ruoli degli iconici personaggi Carrie, Miranda e Charlotte.

La recente serie TV ha fatto guadagnare alle amate protagoniste una cifra compresa tra i 650.000 e i 750.00 dollari a episodio, per un totale di circa 7 milioni - decisamente meno rispetto a quanto ottenuto con la serie madre (più di un milione a episodio).

7° posto - 750.000 per episodio

Bryan Cranston

Uno dei migliori attori della sua generazione ha ottenuto il dovuto compenso, dato che Bryan Cranston ha incassato 750.000 per episodio nella serie limitata di Showtime Your Honor - molto meno di quanto abbia ricavato dagli ultimi episodi di Breaking Bad (1.8 milioni a episodio).

Brie Larson

Brie Larson, conosciuta per aver interpretato Captain Marvel nell'MCU, sarà produttrice esecutiva e protagonista della serie di Apple TV+ Lezioni di Chimica, basata sul libro più venduto di Bonnie Garmus e in arrivo questo autunno. Ambientato negli anni '60, lo show segue l'ambiziosa scienziata Elizabeth Zott, che si ritrova licenziata dal suo lavoro in laboratorio quando rimane incinta.

Grazie alla sua performance, l'attrice vincitrice del Premio Oscar incasserà ben 750.000 dollari per episodio.

Seth Rogen e Rose Byrne

Seth Rogen, noto per il suo lavoro a The Boys e Pam & Tommy, ha da poco recitato in Platonic - rilasciato lo scorso 24 maggio su Apple TV+ - insieme a Rose Byrne (protagonista di un'altra serie TV della stessa piattaforma, Physical). I loro ruoli da co-protagonisti hanno permesso agli attori di portare a casa 750.000 dollari per episodio - un totale di 7,5 milioni, dati i 10 episodi complessivi.

Nel 2015 la star canadese è stata nominata da Forbes come il 26° attore più pagato al mondo dopo aver guadagnato 17 milioni di dollari in un solo anno. Ciò è stato in gran parte grazie ai 6,5 milioni che ha guadagnato per la commedia The Interview.

Anne Hathaway e Jared Leto

Lo spettacolo di Apple TV+ WeCrashed ha visto come protagonisti Anne Hathaway e Jared Leto, che hanno interpretato la coppia formata da Rebekah Neumann e Adam Neumann di WeWork. Grazie a questa miniserie, le due star hanno portato a casa ben 750.000 dollari a testa per episodio - 6 milioni in totale.

6° posto - 875.000 per episodio

Elizabeth Olsen

L'interprete di Wanda nell'MCU ha recentemente interpretato la protagonista in Love & Death, guadagnando una somma incredibile di 875.000 dollari per episodio. La miniserie True Crime - che esplora la storia di Candy Montgomery, una casalinga del Texas accusata di aver brutalmente ucciso la moglie del suo amante nel 1980 - essendo composta da 6 episodi, ha fatto incassare all'attrice 5,2 milioni di dollari.

5° posto - 1 milione per episodio

Jeff Bridges

Prima di lavorare al progetto di FX The Old Man - che gli ha fatto guadagnare 1 milione di dollari a episodio - l'ultima volta che Jeff Bridges è apparso sul piccolo schermo è stato nel film per la TV del 2009 Pet Therapy - Un Cane per Amico.

Jason Sudeikis

L'interprete di Ted Lasso è tornato per la terza e ultima stagione della commedia di Apple TV+, e per il suo ultimo giro nei panni dell'amato allenatore di calcio, il protagonista ha ottenuto questa cifra incredibile (un totale di 12 milioni per l'intero lotto di episodi).

Durante i primi giorni sulla serie TV ha invece ricavato "solo" 250.000 dollari a episodio.

Sylvester Stallone

I fan sono abituati a vedere Sylvester Stallone in film di successo come Rambo e The Expendables, l'attore è più recentemente approdato sul piccolo schermo con Tulsa King.

Grazie al suo ruolo da protagonista nella serie TV di Paramount+, la star ha ricevuto un totale complessivo di 10 milioni di dollari. Nulla di stupefacente, dato che guadagna regolarmente più di 15 milioni per un film!

Paul Rudd

Per la sua interpretazione in The Shrink Next Door, il volto di Ant-Man ha incassato l'incredibile cifra di 1 milione di dollari per episodio.

La serie limitata di Apple TV+, basata sull'omonimo podcast, comprende 8 episodi, il che significa che Rudd ha complessivamente guadagnato 8 milioni - briciole, in confronto alla cifra guadagnata con Ant-Man and the Wasp e Avengers: Endgame: 41 milioni!

Will Ferrell

The Shrink Next Door ha visto nel cast anche Will Ferrell, che è stato pagato con la stessa somma di Rudd.

Michael Keaton

Michael Keaton ha lavorato a Dopesick, una miniserie Hulu in otto parti che esplora la crisi della dipendenza da oppiacei in America.

Per il suo ruolo nello show nominato agli Emmy, Keaton ha portato a casa un generoso milione di dollari per episodio - un totale di 8 milioni per tutti gli episodi.

Helen Mirren e Harrison Ford

Le star di Hollywood Helen Mirren e Harrison Ford sono stati i protagonisti di 1923, prequel di Yellowstone. Lo spin-off targato Paramount+ ha sicuramente ben ricompensato i suoi attori principali, ma nulla in confronto alle cifre guadagnate da Ford grazie a Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo del 2008, grazie al quale l'attore ha incassato ben 65 milioni di dollari per uscire dal semi-pensionamento e impugnare ancora una volta la frusta.

Per quanto riguarda Mirren, questa non è la prima volta che si avventura in televisione. È diventata famosa negli anni '90 recitando nel dramma poliziesco britannico Prime Suspect, vincendo tre BAFTA consecutivi per il suo ruolo di Detective Jane Tennison. Più recentemente, ha lavorato alla serie antologica distopica di Prime Video, Assolo.

4° posto - 1.1 milioni per episodio

Elisabeth Moss

Moss ha recentemente lavorato all'avvincente serie thriller di Apple TV+ Shining Girls, portando a casa l'incredibile cifra di 1.1 milioni di dollari per un singolo episodio - un totale di 8,8 milioni per l'intera stagione.

La sua recente interpretazione in Shining Girls non è l'unico ruolo televisivo redditizio dell'attrice: Moss è stata anche la protagonista dell'acclamata The Handmaid's Tale, durante le cui primissime stagioni ha portato a casa 175.000 $ per episodio, mentre ora guadagna tutt'altra cifra: 1 milione a episodio.

3° posto - 1.3 milioni per episodio

Kevin Costner

Al culmine della sua carriera cinematografica negli anni '80 e '90, Kevin Costner era una delle star del cinema più pagate al mondo, con ruoli in amati film di successo come Robin Hood: Il Principe dei Ladri e The Bodyguard.

Oggi, Costner è uno degli attori del piccolo schermo più pagati al mondo grazie al suo ruolo nel successo di Paramount+ Yellowstone, in cui ha interpretato John Dutton per cinque stagioni e portando a casa l'incredibile cifra di 1,3 milioni di dollari per episodio.

Questa cifra è un enorme aumento rispetto ai "miseri" 500.000 dollari per episodio che ha incassato durante la prima stagione dello spettacolo nel 2018.

Mahershala Ali

Grazie alla serie TV Disney+/Hulu The Plot, in cui ha vestito i panni del protagonista, l'attore ha incassato 1,3 milioni a episodio.

Il thriller - basato sull'omonimo romanzo di Jean Hanff Korelitz - è costituito da 10 episodi, il che significa che Ali ha portato a casa 13 milioni in totale.

2° posto - 1.4 milioni per episodio

Chris Pratt

Dopo aver recitato nel thriller futuristico di Prime Video The Tomorrow War, la piattaforma avrebbe pagato a Chris Pratt ben 1,4 milioni di dollari per episodio per recitare in Terminal List - alla quale sembra sia riuscito a lavorare tra un film e l'altro de I Guardiani della Galassia.

1° posto - 2 milioni per episodio

John Krasinski e Robert Downey Jr.

In vetta alla classifica c'è lo stipendio da capogiro di John Krasinski e Robert Downey Jr..

Tra la retribuzione per la recitazione e il compenso di produzione, Krasinski ha guadagnato 2 milioni a episodio per la terza stagione di Jack Ryan - 16 milioni per tutta la stagione.

La star della Marvel, grazie al suo ruolo da co-protagonista in The Sympathizer (che dovrebbe debuttare nel corso del 2024), ha portato a casa almeno 2 milioni a episodio.

Robert Downey Jr. ha fatto diverse apparizioni in cima alla lista degli attori cinematografici più pagati. Ora, dopo essersi ufficialmente ritirato dal ruolo di Iron Man, l'attore si unisce al gruppo di volti del grande schermo di prim'ordine che sono passati alle serie TV.