Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 23 ore fa

"Le cose cambiano per me, da un istante all'altro, e poi succede ancora, ancora e ancora".

Apple, l'azienda mutinazione di Cupertino, ha aperto da novembre del 2019 la piattaforma di streaming Apple TV+. Il servizio a pagamento ha fornito in questi anni prodotti di alta qualità, divenendo una delle più importanti società di streaming che ci sono sul mercato mondiale.

Apple TV+ continua a lavorare su serie TV con contenuti interessanti, ingaggiando attori e attrici di alto livello come Nicole Kidman (Roar) e Gary Oldman (Slow Horses), passando per la vincitrice di due premi prestigiosi come l’Emmy e il Golden Globe, Elisabeth Moss, presi per The Handmaid’s Tale e Top of the Lake. L’attrice californiana è la protagonista della serie TV in uscita Shining Girls.

Trama a cast

Al centro della narrazione c'è Kirby Mazrachi (Moss), un'archivista di un giornale di Chicago le cui ambizioni si sono interrotte a seguito di una traumatica aggressione subita cui è sopravvissuta per miracolo. Quando Kirby scopre che un recente omicidio rispecchia le dinamiche del suo caso, collabora con il giornalista, esperto Dan Velazquez (Wagner Moura) per scoprire l'identità del suo aggressore. Più si rende conto che questi cold case sono indissolubilmente legati tra loro, più i traumi personali e la realtà offuscata di Kirby consentono al suo aggressore di rimanere sempre un passo avanti alle indagini. Lentamente, Kirby si rende conto che l'uomo a cui sta dando la caccia non è un semplice maniaco. Molte, troppe ragazze sono state uccise a Chicago nel corso degli anni. Come potrà Kirby trovare e catturare un uomo che non esiste?

Nel cast sono presenti anche: Jamie Bell, Phillipa Soo, Amy Brenneman, Christopher Denham e Deanna Reed-Foster.

Produzione e anticipazioni

Basata sull'omonimo bestseller di Lauren Beukes, il nuovo thriller metafisico è ideato da MRC Television e prodotto anche da Appian Way di Leonardo DiCaprio. La vincitrice dell’Emmy Michelle MacLaren (Breaking Bad) è alla regia dei primi due episodi e Silka Luisa è la showrunner. Elisabeth Moss, che sarà anche alla regia, è produttrice esecutiva, insieme a Daina Reid (The Handmaid’s Tale) che è produttrice esecutiva e lavora dietro la telecamera.

Un viaggio attraverso lo spazio e il tempo. Il romanzo racconta che il serial killer si chiama Harper e i suoi primi delitti risalgono addirittura all'epoca della Grande Depressione. È stato allora che ha trovato una Casa le cui porte permettono di viaggiare nel tempo e saltare avanti e indietro tra passato, presente e futuro.

L'autrice sudafricana Beukes, nominata da The Guardian tra le migliori giovani scrittrici di fantascienza, è riuscita a confezionare una storia definita dal maestro Stephen King ‘geniale’.

Trailer e data di uscita

Shining Girls, composta da otto episodi, sarà presentata in anteprima mondiale su Apple TV+ con i primi tre episodi il 29 aprile, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì.