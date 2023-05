Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 09 maggio 2023

È difficile immaginare una commedia del 21° secolo senza Seth Rogen. Dall'audizione per il ruolo di Dwight in The Office all'essere uno dei produttori esecutivi moderni più importanti, l'ascesa al vertice per Rogen è stata astronomica. Naturalmente, questo tipo di ascesa creerà la sua giusta fanbase, con innumerevoli devoti di Rogen sempre alla ricerca del suo ultimo film o serie TV. Molti potrebbero non vedere l'ora che torni al suo ruolo di Mantide in Kung Fu Panda 4, altri sono innamorati della sua interpretazione più recente di Donkey Kong in Super Mario Bros. Il Film, ma altri, che sono particolarmente affezionati al suo lavoro nel mondo del live-action, hanno gli occhi fissi sull'uscita di Platonic.

Platonic è una nuova comedy in arrivo su Apple TV+ che vedrà come protagonisti Seth Rogen e Rose Byrne nei ruoli degli ex migliori amici Will e Sylvia, che si rimettono in contatto dopo molto tempo.

Di seguito, tutte le informazioni sullo spettacolo.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Trama

Secondo la descrizione ufficiale, "Platonic segue una coppia di ex migliori amici, Will e Sylvia, che si avvicinano alla mezza età che si ricongiungono dopo una lunga rottura. L'amicizia tra Will e Sylvia alla fine diventa consumante e destabilizza le loro vite in modo esilarante".

Cast e crew

Platonic sarà interpretato da:

Rose Byrne - Sylvia;

- Sylvia; Seth Rogen - Will;

- Will; Luke MacFarlane - Charlie;

- Charlie; Tre Hale - Andy;

- Andy; Carla Gallo - Katie;

- Katie; Andrew Lopez - Reggie;

- Reggie; Alisha Wainwright - Audrey;

- Audrey; Guy Branum - Stewart;

- Stewart; Janet Varney - Vanessa;

- Vanessa; Emily Kimball - Peyton;

- Peyton; Vinny Thomas - Omar.

Lo spettacolo è stato originariamente ordinato nel 2020, ed è stato co-scritto dai coniugi Nick Stoller e Francesca Delbanco. Rose Byrne e Seth Rogen, oltre ad esserne i protagonisti, ne sono anche produttori esecutivi insieme a Conor Welch. Altri autori della serie TV includono Guy Endore-Kaiser, Andrew Gurland, Brittany Miller, Justin Nowell e Ron Weiner.

Episodi e data di uscita

Platonic sarà costituita da 10 episodi - di cui non sono ancora stati annunciati i titoli - e debutterà su Apple TV+ con le prime tre puntate il 24 maggio, mentre le restanti sette saranno rilasciate settimanalmente, ogni mercoledì, fino al 12 luglio.

Trailer

Di seguito, il trailer rilasciato dai canali ufficiali di Apple TV+.