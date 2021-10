Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

HBO Max ha rilasciato le prime immagini di Elizabeth Olsen nei panni di Candy Montgomery in Love & Death, la nuova serie limitata sulla vera storia dell'omicidio di Betty Gore da parte della casalinga texana Candy Montgomery, avvenuto nel 1980.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

La produzione è attualmente in corso a Kyle, in Texas, con la prima prevista per il 2022.

L'inedito show è basato sulla storia vera della casalinga texana Candy Montgomery, che uccise la sua amica Betty Gore con un'ascia nel 1980.

Faranno parte del cast anche Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit, Keir Gilchrist, Tom Pelphrey e Krysten Ritter.

Rabe interpreterà Betty Gore, moglie di Allan Gore (Plemons). Il suo assassino sarà interpretato da Elizabeth Olsen (vista recentemente in WandaVision). Patrick Fugit (Outcast, Almost Famous) è stato scelto per il ruolo del marito di Candy, Pat Montgomery.

Fonte: Deadline