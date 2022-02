Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Non è facile essere alla Casa Bianca...anche se non sei il Presidente.

Showtime ha pubblicato il primo trailer di The First Lady - che sarà rilasciata in anteprima domenica 17 aprile - che racconta la storia di tre delle più famose mogli dei Presidenti della storia americana. Viola Davis (How to Get Away With Murder) interpreterà Michelle Obama, la moglie di Barack Obama, Gillian Anderson (The Crown) sarà la moglie di Franklin D. Roosvelt, Eleanor Roosevelt, e Michelle Pfeiffer (The Wizard of Lies) sarà Betty Ford, moglie di Gerald Ford.

Nel trailer Michelle è insieme a Barack, e confessa: "In quattro anni, non voglio guardarmi indietro e pensare: Cosa sono diventata vivendo in quella casa?". La vediamo posare per servizi fotografici e spingersi contro le aspettative della società: "Vogliono trasformarmi in una Martha Stewart nera?". Inoltre, Betty Ford è irritata dalle aspirazioni politiche di suo marito Gerald (Aaron Eckhart), ed Eleanor Roosevelt ricorda al marito (Kiefer Sutherland) che ha "una mente e una vita tutta sua" mentre la vediamo ballare con un'amica.

The First Lady è "una riformulazione rivelatrice della leadership americana, raccontata attraverso l'occhio delle donne nel cuore della Casa Bianca", secondo la descrizione ufficiale. “La serie aprirà il sipario sulla vita personale e politica di tre donne uniche ed enigmatiche e delle loro famiglie, ripercorrendo i loro viaggi a Washington, immergendosi nel loro passato e seguendole oltre la Casa Bianca nei loro momenti più belli”.

Fonte: TVLine