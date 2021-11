Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo West Wing è in arrivo un nuovo dramma politico, ma questa volta saranno le donne a prendere le redini. Si tratta di The First Lady, serie TV Showtime di cui sono state recentemente pubblicate le prime immagini.

L'inedito show racconta le vite personali e politiche di tre delle donne più influenti degli Stati Uniti: Michelle Obama, Betty Ford ed Eleanor Roosevelt, interpretate rispettivamente da Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson.

Le immagini mostrano le First Lady mentre interagiscono con le loro famiglie e con il costante sciame di paparazzi che le circonda. Davis appare al fianco di O-T Fagbenle, che interpreterà Barack Obama, quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti, e alle tre attrici che interpretano sua madre e le sue figlie, Regina Taylor, Lexi Underwood e Saniyya Sidney.

Pfeiffer appare in tutta la sua gloria degli anni '70 come Betty Ford, correndo tra la folla insieme a Dakota Fanning nei panni della prima figlia Susan Ford e in piedi da sola in cima a un tavolo da pranzo in un tailleur pantalone di velluto verde.

Anderson, uscente dal suo ruolo di Margaret Thatcher nella quarta stagione di The Crown, interpreta Eleanor Roosevelt, che è rimasta nella Casa Bianca per dodici anni, durante i quattro mandati presidenziali del marito. Anderson appare nei nuovi fotogrammi insieme a Cailee Spaeny nei panni della figlia di Roosevelt, Anna.

The First Lady, interpretato anche da Kiefer Sutherland e Aaron Eckhart, sarà presentato in anteprima su Showtime nel primo trimestre del 2022.

Fonte: Collider