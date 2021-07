Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo aver ufficialmente appeso al chiodo la sua armatura da Iron Man dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. ricoprirà un nuovo ruolo, segnando così la sua prima avventura televisiva da protagonista. HBO ha infatti ordinato una serie TV adattamento del romanzo The Sympathizer del Premio Pulitzer Viet Thanh Nguyen, in cui Downey sarà co-protagonista.

Il romanzo su cui si basa è un thriller di spionaggio e una satira interculturale sulle lotte di una spia comunista metà francese e metà vietnamita durante gli ultimi giorni della guerra del Vietnam e il suo conseguente esilio negli Stati Uniti.

Descritto come "un'esplosiva esplorazione dell'identità e dell'America, un avvincente romanzo di spionaggio e una potente storia di amore e amicizia", il romanzo è conosciuto come un nuovo classico della narrativa di guerra ed è stato paragonato alle opere di Kafka, Orwell e le Carré.

Il regista di Oldboy Park Chan-wook sarà co-showrunner insieme a Don McKellar, e dirigerà la serie. Park e McKellar saranno inoltre i produttori esecutivi insieme a Downey, Susan Downey e Amanda Burrell per il Team Downey. Niv Fichman sarà produttore esecutivo insieme a Kim Ly. La serie è una coproduzione tra HBO, A24 e Rhombus Media in associazione con Cinetic Media e Moho Film.

Il progetto segna il primo ruolo per Robert Downey Jr. dalla sua ultima apparizione nei panni dell'iconico Tony Stark (aka Iron Man). Dopo aver valutato diverse offerte, sembra che l'attore abbia accettato il lavoro perché, oltre a raccontare una storia incredibile, è stata l'opportunità per mostrare le sue capacità come attore.

"Adattare il lavoro importante e magistrale di Mr. Nguyen richiede un team visionario", ha affermato Robert Downey Jr.. “Con il regista Park al timone, mi aspetto che questa sia un'avventura creativa di produzione per Susan, me e il Team Downey e un processo stimolante per me stesso nell'interpretare questi complessi ruoli. A24 e HBO sono la perfetta combinazione di partner. È esattamente il tipo di sfida che desideravo e credo che offriremo un'esperienza visiva eccezionale al nostro pubblico".

Fonte: Deadline