Una grandissima notizia renderà sicuramente indimenticabile la giornata di tutti i fan della gotica e amata Famiglia Addams.

Come annunciato da tempo, il servizio streaming di Netflix è al lavoro su una nuova serie TV, Wednesday, che sarà incentrata sulla figlia maggiore di Gomez e Morticia e che avrà il volto della giovane Jenna Ortega, che seguirà il periodo trascorso come studentessa della Nevermore Academy.

Tra nuove relazioni e impegni scolastici, la ragazza si troverà anche a dover gestire la nascita di poteri psichici, efferati omicidi e un mistero che sembra legato alla sua stessa famiglia.

Dopo aver rivelato buona parte del cast, che comprende anche Catherine Zeta-Jones e Luis Guzman (Narcos) nei panni dei coniugi Addams, è stato annunciato che Christina Ricci, storico volto di Mercoledì nelle due pellicole cinematografiche degli anni ’90, è da poco salita a bordo del progetto.

L’attrice, vista nel ruolo di Misty nella serie Yellowjackets, vestirà i panni di un personaggio ancora top secret, ma che sembra sia in qualche modo simile a quello che avrebbe dovuto interpretare Thora Birch (The Walking Dead), che ha recentemente abbandonato lo show.

Per saperne di più, non resta quindi che attendere i prossimi aggiornamenti in merito, che facciano luce non solo sul ruolo della Ricci, ma che svelino anche la finestra d'uscita dello show, le cui riprese dovrebbero concludersi in Romania a fine mese.

