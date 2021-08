Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo aver rivelato la protagonista della prima serie TV firmata da Tim Burton, Wednesday, il colosso dello streming Netflix, rivela chi sarà a ricoprire il personaggio di Gomez Addams.

Conosciuto per film quali Magnolia e Traffic, l'attore portoricano Luis Guzmán è stato scelto come il patriarca della famosa famiglia che, in precedenza, è stato interpretato sul piccolo e grande schermo da Raul Julia, John Astin e Tim Curry, mentre nel recente film animato aveva la voce di Oscar Isaac.

Gli otto episodi saranno diretti da Burton, mentre Al Gough e Miles Millar (Smallville) saranno gli sceneggiatori. Inoltre MGM / United Artist, che possiede i diritti del franchise, si occuperà della produzione. Molti dei produttori nel team hanno già lavorato nel film animato The Addams Family del 2019.

La serie TV seguirà gli anni di Mercoledì Addams come studentessa alla Nevermore Academy, una scuola in cui si apprendono nozioni sul mondo paranormale. Verranno raccontati i suoi tentativi di padroneggiare la propria abilità psichica, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale e risolvere il mistero a tinte soprannaturali che ha coinvolto i suoi genitori venticinque anni prima.

Wednesday sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix.

Fonte: Variety