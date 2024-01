Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 17 gennaio 2024

La produzione della seconda stagione di Mercoledì inizierà la prossima primavera e la finestra di uscita è prevista tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

In occasione degli Emmy 2024 la protagonista Jenna Ortega - che risulta anche come produttrice - ha parlato dei nuovi episodi della serie TV:

"Ho ricevuto alcune sceneggiature per i prossimi episodi e ci stiamo decisamente orientando verso un po' più di horror. È davvero emozionante perché durante tutto lo spettacolo Mercoledì non cambia mai realmente ed è proprio questo che la rende meravigliosa".

L’attrice californiana ha aggiunto: "Ci sono alcune battute davvero buone e penso che tutto sia più grande rispetto a prima e che ci sia molta più azione. Penso che ogni episodio sembri un film e trovo che questo sia carino".



Uno dei cambiamenti più significativi, che gli spettatori vedranno nel nuovo capitolo, sarà lo spostamento di location, che dalla Romania si trasferirà in Irlanda, con panorami evocativi e magici che doneranno ancora più forza alla narrazione.

Mercoledì è disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: Comic Book