Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 14 novembre 2023

Dopo essere diventato un successo strepitoso per Netflix, la pre-produzione del prossimo lotto di episodi del Mercoledì sta procedendo a gonfie vele: nelle scorse ore è stato riferito che la produzione della seconda stagione della serie TV con Jenna Ortega inizierà la prossima primavera. Inoltre, lo spettacolo si sposterà dalla Romania, il luogo in cui è stata girata l’intera prima stagione, alle dolci colline dell’Irlanda.

Si sa ancora molto poco della trama del prossimo capitolo, quello in cui Ortega ha trovato un ruolo più pratico dietro la telecamera:

"Avevamo già trovato così tante idee, e io sono una persona molto attiva. Voglio sapere cosa sta succedendo", ha ammesso l'attrice all'inizio di quest'anno. "E con un personaggio come Mercoledì, che è così amato e una vera leggenda, non volevo proprio fraintenderla. Quindi cerco di avere quante più conversazioni possibili in merito. Sul set, con gli scrittori e Tim Burton ci riunivamo tutti e decidevamo: 'Okay, cosa funziona e cosa no?'. Quindi, in preparazione per una seconda stagione, volevamo anticipare il tutto. E sono così curiosa. Voglio vedere gli abiti, i nuovi personaggi e le sceneggiature".

Proprio in quell'occasione, Ortega ha aggiunto che lo show rimuoverà ogni tipo di interesse amoroso per Mercoledì:

"Sono sempre stata contraria all'idea del triangolo amoroso. Ora che Tyler è fuori dai giochi, mi sento come se non volessi sentir parlare di ragazzi per un po'. Sento che lei e Xavier stanno arrivando in un posto sicuro. Penso che ci sia un'opportunità per una relazione platonica davvero dolce. Perché credo che sia stato mostrato abbastanza spesso: uomini e donne che instaurano relazioni platoniche, che non diventano romantiche e che sono solo relazioni autentiche, quasi fratelli. Penso che sarebbe meraviglioso da vedere. Abbiamo deciso di concentrarci un po' di più sull'aspetto horror e stiamo abbandonando qualsiasi interesse amoroso romantico per Mercoledì, il che è davvero fantastico".

Fonte: Comic Book