Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

L'evento di Netflix TUDUM ha rivelato molti annunci entusiasmanti, e una serie TV di cui i fan sono particolarmente ansiosi di saperne di più è Mercoledì - ufficialmente rinnovata per una seconda stagione a gennaio. La piattaforma ha quindi rilasciato un nuovo video con Jenna Ortega (Mercoledì Addams), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay) e Hunter Doohan (Tyler Galpin).

Nella clip, le star rivelano un dettaglio entusiasmante sulla prossima stagione: verrà presentato un nuovo membro della famiglia Addams!

"La stagione 2 di Mercoledì è in fase di lavorazione in questo momento, e la trama è così top secret che anche noi non sappiamo cosa accadrà", ha spiegato Myers. Dal momento che non avevano molte notizie da condividere, hanno parlato di alcune teorie formulate dai fan. Per quanto riguarda il nuovo membro della famiglia Addams, il cast afferma di non sapere chi sarebbe, ma le loro ipotesi includono Cugino Itt e Nonna Addams.

"Abbiamo deciso di voler approfondire un po' di più l'aspetto horror dello spettacolo", ha rivelato Ortega. "Stiamo abbandonando qualsiasi interesse amoroso per Mercoledì, il che è davvero fantastico".

"Avevamo già proposto tante idee, e io sono una persona molto pratica. Voglio sapere cosa sta succedendo", ha ammesso Ortega. "E con un personaggio come Mercoledì, che è amato ed è una leggenda, non volevo che venisse fraintesa. Quindi cerco di avere quante più conversazioni possibili".