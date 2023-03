Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

L'intera premessa di Mercoledì e la sua connessione con il franchise de La Famiglia Addams porta con sé alcuni elementi intrinsecamente inquietanti, anche se la star Jenna Ortega ha recentemente ricordato che i piani per la seconda stagione vedranno la narrazione amplificare ulteriormente gli elementi horror.

L'attrice ha inoltre confermato che è in fase di assemblaggio una writer's room, il che potrebbe portare all'inizio della produzione entro la fine dell'anno per una potenziale data di uscita nel 2024:

"Abbiamo appena iniziato a mettere insieme una writer's room e a parlarne. E tutti stanno dicendo che vogliono davvero aumentare un po' l'aspetto horror, far uscire Mercoledì da ogni situazione romantica, e lasciarla essere sé stessa e combattere il suo stesso crimine".

Avendo già recitato in You e nel franchise di Scream, Ortega ha chiaramente un amore per l'horror, quindi non è una sorpresa che sia entusiasta di tuffarsi in un territorio più spaventoso nel prossimo capitolo. Inoltre, il successo complessivo della serie TV le ha apparentemente permesso di assumere un maggiore controllo sul personaggio e sulle sue avventure future:

"Sono sempre stata contraria all'idea del triangolo amoroso. Ora che Tyler è fuori dai giochi, mi sento come se non volessi sentir parlare di ragazzi per un po'. Sento che lei e Xavier stanno arrivando in un posto sicuro. Penso che ci sia un'opportunità per una relazione platonica davvero dolce. Perché penso che sia stato mostrato abbastanza spesso: uomini e donne che instaurano relazioni platoniche, che non diventano romantiche e che sono solo relazioni autentiche, quasi fratelli. Penso che sarebbe meraviglioso da vedere".

Fonte: Comic Book